’Yaz tatili 4 aya çıkacak’ iddiaları netleşti! MEB’den jet tatil takvimi; 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar ve öğretmenler...

Yaz Tatili 4 Aya Mı Çıkacak?

Son günlerde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öğretmenlerin okul öncesi hazırlık sürecini uzatarak okulların açılış tarihini erteleyebileceği yönünde bazı spekülasyonlar ortaya atıldı. Bu iddialara göre, öğretmenlerin hazırlık süreci 1 Eylül'den başlayarak bir haftadan bir aya çıkarılacak ve okulların Ekim ayında açılması gündemde olacak.

Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Mevcut eğitim öğretim yılı takvimine göre, öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmaları 2 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Bu tarihlerin değiştiğine dair herhangi bir resmi bilgi veya duyuru bulunmamaktadır.