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'Yaz tatili 4 aya çıkacak' iddiaları netleşti! MEB'den jet tatil takvimi; 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar ve öğretmenler...

Yaz tatilinin tadını çıkaran milyonlarca öğrenci ve veli için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 14 Haziran Cuma günü kapanan okulların kapıları, yaklaşık 3 ay sürecek bir aranın ardından eylül ayında yeniden öğrencilerini karşılamaya hazırlanıyor. Yaz tatilinin son günlerini yaşayan öğrenciler, ders kitaplarına ve sıralara kavuşmak için gün sayarken, veliler de okul alışverişi telaşına şimdiden başladı. Peki, yaz tatili 4 aya mı çıkacak? Okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 13:37 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 13:38
’Yaz tatili 4 aya çıkacak’ iddiaları netleşti! MEB’den jet tatil takvimi; 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar ve öğretmenler...

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Okulların kapanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci 3 aylık yaz tatilinin tadını çıkarmaya başladı. Ancak tatilin ilk ayını geride bırakırken, gündeme bomba gibi düşen bir iddia sosyal medyada yayılmaya başladı. Peki, yaz tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

Yaz Tatili Ne Zaman Bitiyor, Kaç Gün Kaldı?

Milyonlarca öğrenci ve veli, yeni eğitim öğretim yılının başlamasını merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından duyurulan "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" ile ilgili genelgeye göre, öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmaları 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Yeni eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak ve öğrenciler bu tarihte okula dönecek. Birinci dönem, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Ayrıca, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum programları düzenlenecek.

Yaz Tatili 4 Aya Mı Çıkacak?

Son günlerde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öğretmenlerin okul öncesi hazırlık sürecini uzatarak okulların açılış tarihini erteleyebileceği yönünde bazı spekülasyonlar ortaya atıldı. Bu iddialara göre, öğretmenlerin hazırlık süreci 1 Eylül'den başlayarak bir haftadan bir aya çıkarılacak ve okulların Ekim ayında açılması gündemde olacak.

Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Mevcut eğitim öğretim yılı takvimine göre, öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmaları 2 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Bu tarihlerin değiştiğine dair herhangi bir resmi bilgi veya duyuru bulunmamaktadır.

Ara Tatil Tarihleri Belli Oldu

Öğrencilerin merakla beklediği birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, tatil dönemi sonrası derslerine kaldıkları yerden devam edecekler. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönemin ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, bu takvime göre eğitim hayatlarına yön verecekler. Tatil dönemleri, öğrencilerin dinlenmesi ve yeni döneme hazırlanması için önemli bir fırsat sunacak. Eğitim yılı boyunca, öğretmenler ve öğrenciler, yoğun bir çalışma programı içinde olacaklar. Eğitim ve öğretim yılının verimli geçmesi, tüm paydaşlar için büyük önem taşıyor.

Yaz Tatilinin Bitmesine Kaç Gün Kaldı?

Bugün 23 Temmuz 2024 olduğuna göre, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldığını hesaplayalım:

Temmuz: 31 gün - 23 gün = 8 gün (kalan günler)

Ağustos: 31 gün

Eylül: 9 gün

Bu hesaplamaya göre:

8 (Temmuz) + 31 (Ağustos) + 9 (Eylül) = 48 gün

Sonuç olarak, yaz tatilinin bitmesine 48 gün kaldı. Öğrenciler ve veliler, bu süre zarfında yeni eğitim öğretim yılına hazırlıklarını tamamlayabilirler.

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