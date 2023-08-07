YKS tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? 2023 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları sorgula!

Üniversite tercih sonuçlarıyla ilgili araştırmalar hızlandı. Üniversite adayı gençler YKS tercihlerini yapmaya devam ederken bir yandan da tercihlerin biteceği tarihi ve sonuçların açıklanacağı günü öğrenmek istiyor. Bu noktada internet arama motorlarına yönelen adaylar '' YKS tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? 2023 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? '' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte YKS'de son durum.