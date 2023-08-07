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YKS tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? 2023 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları sorgula!

27 Temmuz'da başlayan YKS tercihlerinde son gün ne zaman merak ediliyor. Üniversite tercih işemleri ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' internet sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. TYT, AYT, YDT oturumlarından oluşan YKS, bu yıl 17-18 Haziran tarihlerinde uygulandı. Peki YKS tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? 2023 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzu-tercih ekranı!

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 00:00 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 09:30
YKS tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? 2023 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları sorgula!

Üniversite tercih sonuçlarıyla ilgili araştırmalar hızlandı. Üniversite adayı gençler YKS tercihlerini yapmaya devam ederken bir yandan da tercihlerin biteceği tarihi ve sonuçların açıklanacağı günü öğrenmek istiyor. Bu noktada internet arama motorlarına yönelen adaylar '' YKS tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? 2023 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? '' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte YKS'de son durum.

YKS TERCİHLERİ BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK?

YKS tercihleri henüz bitmedi. 2023 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz tarihinde alınmaya başlandı ve 8 Ağustos tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Ayrıca tercihler "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden yapılıyor.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KAYITLAR

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında ve elektronik kayıtların ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS TERCİHİ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Öncelikle YKS tercih tarihleri kaçırılmamalı ve verilen dönem içinde liste sisteme kaydedilmelidir.

Beklenti ve hedefler göz önünde bulundurularak tercih listesi hazırlanmalıdır.

Sınav puanı ve başarı sıralamasına uygun okul ve bölümler tercih edilmelidir.

Sıralamanın çok üstünde bir bölüm ve üniversite ile liste doldurulmamalıdır.

Hedeflediğiniz üniversitenin olanakları, ulaşımı ve akademik kadrosu araştırılmalıdır.

Sıralamanın önemine dikkat edilmeli ve ilk istenen yerler en üste yazılmalıdır.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite tercih sonuçlarıyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak YKS yerleştirme sonuçlarının, 8 Ağustos'ta sona eren tercihler sonrası yapılacak değerlendirme sürecinin ardından açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI


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