YKS tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? 2023 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları sorgula!

YKS TERCİHİ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Öncelikle YKS tercih tarihleri kaçırılmamalı ve verilen dönem içinde liste sisteme kaydedilmelidir.
Beklenti ve hedefler göz önünde bulundurularak tercih listesi hazırlanmalıdır.
Sınav puanı ve başarı sıralamasına uygun okul ve bölümler tercih edilmelidir.
Sıralamanın çok üstünde bir bölüm ve üniversite ile liste doldurulmamalıdır.
Hedeflediğiniz üniversitenin olanakları, ulaşımı ve akademik kadrosu araştırılmalıdır.
Sıralamanın önemine dikkat edilmeli ve ilk istenen yerler en üste yazılmalıdır.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite tercih sonuçlarıyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak YKS yerleştirme sonuçlarının, 8 Ağustos'ta sona eren tercihler sonrası yapılacak değerlendirme sürecinin ardından açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI