E-OKUL SONUÇ: LGS 2. nakil sonuçları! MEB 3. nakil var mı, ne zaman? Hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Boş kontenjanlar...

LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı gündemde öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Peki 7 Ağustos 2023 LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2. nakil sonuçlarına nereden bakılır? MEB 3. nakil var mı?

LGS'DE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçlarına göre okullara yerleştirmeler yapılacak. Ardından LGS boş kontenjan ve lise taban puanları MEB tarafından açıklanacak.