E-OKUL SONUÇ: LGS 2. nakil sonuçları! MEB 3. nakil var mı, ne zaman? Hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Boş kontenjanlar...

LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı gündemde öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Peki 7 Ağustos 2023 LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2. nakil sonuçlarına nereden bakılır? MEB 3. nakil var mı?
LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı gündemde öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Peki 7 Ağustos 2023 LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2. nakil sonuçlarına nereden bakılır? MEB 3. nakil var mı?
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Son dakika... İkinci nakil tercih sonuçları bugün açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan son dakika açıklamasında, "LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı" ifadelerine yer verildi.
LGS 2. NAKİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI
LGS'DE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta alınacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tercih sonuçlarına göre okullara yerleştirmeler yapılacak. Ardından LGS boş kontenjan ve lise taban puanları MEB tarafından açıklanacak.
LGS TERCİHLERİ SONA ERDİ!
23 Haziran 2023 tarihinde açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları ardından gözler tercih işlemlerine çevrilmişti.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapıldı.
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2023 LGS tercih sonuçları 24 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklandı.
Yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz 2023 tarihinden itibaren "meb.gov.tr" adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Şimdi sırada nakil ve ek tercih süreci var.
LGS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
LGS EK TERCİH BAŞVURU TARİHLERİ 2023
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023
2023 LGS KONTENJANLAR
Bu yıl Türkiye genelinde 2.492 lise, merkezi sınav puanlarına dayanarak öğrenci kabul edecek.
LGS ile öğrenci alan okullara toplamda 206.414 öğrenci yerleştirilecek.
MEB'den yapıla açıklamaya göre; bu yerleştirmelerin dağılımı şu şekilde:
FEN LİSESİ: 40 bin 470 öğrenci
ANADOLU LİSESİ: 71 bin 022 öğrenci
SOSYAL BİLİMLER LİSESİ: 10 bin 740 öğrenci
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ: 42 bin 356 öğrenci
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ: 41 bin 826 öğrenci