2023 LGS il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB YERLEŞTİRME BAŞVURU EKRANI!

LGS 1. ve 2. tercih süreci tamamlandı. 2. tercihlerde de herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Tarih açıklandı. Buna göre yerleştirme süreci 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak. Peki Lise il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB LGS 3. nakil başvuruları ne zaman başlıyor? İşte yanıtları...