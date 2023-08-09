2023 LGS il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB YERLEŞTİRME BAŞVURU EKRANI!

LGS 1. ve 2. tercih süreci tamamlandı. 2. tercihlerde de herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Tarih açıklandı. Buna göre yerleştirme süreci 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak. Peki Lise il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB LGS 3. nakil başvuruları ne zaman başlıyor? İşte yanıtları...
MEB LGS İL İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yerleştirme süreci 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak.
31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
NAKİL KOMİSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Nakil komisyonuna başvurabilmek için ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmek gerekecek. İlçede yerleşemeyen öğrenci sayıları dikkate alınarak ilçe nakil komisyonu üyelerinin dışında veli ve öğrencilere boş kontenjanlar, kayıt alanındaki okullar, okulların eğitim programları, alan ve tür bilgileri gibi hususlarda rehberlik yapması için görevliler yardımcı olacak.