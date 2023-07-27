YKS tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi, kırılır mı 2023? Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi? YKS OBP hesaplama 2023!

2023 YKS OBP HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), YKS yerleştirme sürecinde önemli bir rol oynar. OBP, adayların lise başarılarını yansıtan bir puandır ve üniversite tercihlerinde dikkate alınır. OBP hesaplamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Adayların lise yıllarında aldığı tüm derslerin yıl sonu notlarını toplayın.
Toplam notu, lise yıllarının tamamına denk gelen ders sayısına bölün.
Böylece adayın Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanmış olur.
YKS 2023 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI AÇIKLANDI MI?
2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor.
2022 TYT puanım 200'ün üzerinde, 2023 YKS'de puanımı kullanabilir miyim?
Hayır. 2022 TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar, 2023 YKS'de bu puanlarını kullanamayacaklar.
Tıp sıralamaları düşer mi 2023?
Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi....