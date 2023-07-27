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YKS üniversite ek tercih ne zaman, tarihi belli mi? ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS 2. tercih neye göre yapılır, kimler yapabilir?

YKS tercih sonuçları açıklanma süreci ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamayla başlayacaktır. Tercih sonuçları, adayların 'sonuc.osym.gov.tr' adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabileceği şekilde duyurulacaktır. YKS Ek Tercih tarihleri, ÖSYM tarafından tercih kılavuzu içerisinde duyurulur. İlk tercih döneminde tercih edilen üniversite ve bölümlere yerleşemeyen adaylar, Ek Tercih döneminde belirtilen kontenjanlara başvuruda bulunabilirler. Ek tercih başvuruları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 12:00 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 12:00
YKS üniversite ek tercih ne zaman, tarihi belli mi? ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS 2. tercih neye göre yapılır, kimler yapabilir?

YKS tercih sonuçları açıklanma süreci ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamayla başlayacaktır. Tercih sonuçları, adayların 'sonuc.osym.gov.tr' adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabileceği şekilde duyurulacaktır. YKS Ek Tercih tarihleri, ÖSYM tarafından tercih kılavuzu içerisinde duyurulur. İlk tercih döneminde tercih edilen üniversite ve bölümlere yerleşemeyen adaylar, Ek Tercih döneminde belirtilen kontenjanlara başvuruda bulunabilirler. Ek tercih başvuruları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir.

YKS Ek Tercih Ne Zaman?

ÖSYM, tercih kılavuzu içerisinde ek tercihlerle ilgili detayları da paylaşmıştır. İlk tercih döneminde önlisans veya lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar, üniversite tercih sonuçları açıklandıktan sonra boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacaklar.

Ek tercih tarihleri henüz belirlenmemiştir ve ÖSYM tarafından duyurulacaktır.

Kimler Ek Tercih Başvurusu Yapabilir?

YKS Ek Tercih, ilk tercih döneminde yerleşememiş olan tüm adaylar için açıktır. Önlisans ve lisans programları için geçerli olan Ek Tercih sürecinde, adaylar kontenjanlara başvuruda bulunarak üniversite hayallerini gerçekleştirme şansını elde edebilirler. Bu nedenle, Ek Tercih süreci, üniversite adayları için önemli bir ikinci fırsattır.

Ek Tercih İle Yerleşme Süreci

YKS Ek Tercih ile boş kalan kontenjanlara başvuran adaylar, başarı sıralamalarına ve puanlarına göre yerleştirilirler. Kontenjanlara başvuran adayların puanları, ilgili bölümlerin taban puanları ile karşılaştırılır ve uygun adaylar tercih ettikleri programlara yerleştirilirler.

Ek Tercih Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

YKS Ek Tercih sürecinde adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, tercih yapacakları bölümlerin kontenjanlarını ve taban puanlarını incelemeleridir. Tercih edilecek bölümlerin istenen kriterleri karşılaması, adayların yerleşme şansını artırır. Ayrıca, Ek Tercih sürecinde dikkatli ve bilinçli tercihler yapmak, adayların tercihlerinden memnuniyetini artıracaktır.

YKS Ek Tercih, üniversite adayları için önemli bir ikinci şans sunar. İlk tercih döneminde yerleşememiş olan adaylar için önemli bir fırsat olan Ek Tercih süreci, geleceklerini şekillendirmede adaylara yardımcı olur. Tercih dönemlerinde kontenjanları ve taban puanları dikkatlice inceleyen adaylar, istedikleri üniversite ve bölümlerde eğitim alma şansına sahip olurlar.

Tercih Sonuçları Nasıl ve Nereden Sorgulanır?

YKS tercih sonuçları, ÖSYM'nin açıklama yaptığı andan itibaren 'sonuc.osym.gov.tr' adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecektir.

YKS tercih sonuçlarının açıklanması, üniversite adayları için geleceklerini belirlemede önemli bir adımı temsil eder. Adaylar sonuçları göz önünde bulundurarak, üniversite kayıt süreçlerine ve gelecek eğitim planlamalarına hazırlık yapacaklardır. Ek tercih dönemiyle birlikte, boş kalan kontenjanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar da şanslarını deneyebileceklerdir.


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