YKS ek tercih kimler yapabilir 2023? Kimler ek yerleştirmede tercih yapamaz? Neden ek tercih yapamıyorum?

YKS ek tercih sürecinin başlamasıyla bazı öğrenciler arama motorlarında 'ek tercih yapamıyorum' şeklinde aramalara başladı. Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2023-Yükseköğretim Kurumları imtihanı'na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Peki, niçin ek tercih yapamıyorum? YKS ek tercih kimler yapabilir 2023? Kimler ek yerleştirmede tercih yapamaz? İşte detaylar!

NEDEN EK TERCİH YAPAMIYORUM?

TYT puanınız 150 veya üzerinde olmadığı için tercih hakkınız bulunmamaktadır.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.



140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.