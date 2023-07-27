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YKS ek tercih kimler yapabilir 2023? Kimler ek yerleştirmede tercih yapamaz? Neden ek tercih yapamıyorum?

Bazı öğrenciler arama motorlarında 'ek tercih yapamıyorum' şeklinde aramalara başladı. Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Eğer TYT puanınız 150 veya üzerinde olmadığı için tercih hakkınız bulunmamaktadır. Peki, neden ek tercih yapamıyorum? YKS ek tercih kimler yapabilir 2023? Kimler ek yerleştirmede tercih yapamaz? İşte detaylar!

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 09:59 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 09:59
YKS ek tercih kimler yapabilir 2023? Kimler ek yerleştirmede tercih yapamaz? Neden ek tercih yapamıyorum?

YKS ek tercih sürecinin başlamasıyla bazı öğrenciler arama motorlarında 'ek tercih yapamıyorum' şeklinde aramalara başladı. Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2023-Yükseköğretim Kurumları imtihanı'na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Peki, niçin ek tercih yapamıyorum? YKS ek tercih kimler yapabilir 2023? Kimler ek yerleştirmede tercih yapamaz? İşte detaylar!

NEDEN EK TERCİH YAPAMIYORUM?

TYT puanınız 150 veya üzerinde olmadığı için tercih hakkınız bulunmamaktadır.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

EK TERCİHLER HAKKINDA

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede ise adayların, 2023-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapacağı hatırlatıldı.

Bilgilendirmede, "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

ÖSYM tarafından açıklanan tarihlerin yanında ek tercih kılavuzu da bugün yayınlandı. Kılavuzda bölümlere göre başvurulabilecek boş kontenjanlar yer alıyor. Ek yerleştirmede, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan adayın yerleştirilmesi beklenmiyor.

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

2023-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı (1.) sıra numaralı yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir.

Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih iptali yapılmaz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız.


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