YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları erken açıklanır mı? 2023 ÖSYM YKS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı!

Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin büyük bir heyecanla beklediği 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları için geri sayım başladı. 8 Ağustos tarihine kadar süren tercih işlemleri sona ererken, adaylar artık hayallerini süsleyen üniversite ve bölümleri öğrenmenin heyecanını yaşıyorlar. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları erken açıklanır mı?