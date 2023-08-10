YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları erken açıklanır mı? 2023 ÖSYM YKS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı!

Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin büyük bir heyecanla beklediği 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları için geri sayım başladı. 8 Ağustos tarihine kadar süren tercih işlemleri sona ererken, adaylar artık hayallerini süsleyen üniversite ve bölümleri öğrenmenin heyecanını yaşıyorlar. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları erken açıklanır mı?
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi henüz bilinmiyor. ÖSYM'den şuana kadar konuya ilişkin bir duyuru yayınlanmadı. Açıklama gelir gelmez haberimizde gelişmelere yer verilecektir.
Öte yandan üniversite yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos 2023 tarihinden sonra 1-2 hafta içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.
2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.