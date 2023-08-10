DGS TERCİH TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
DGS tercih tarihleri ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. 2022 yılında DGS tercihleri 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl da tercihlerin benzer tarihlerde yapılacağı tahmin ediliyor. DGS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapılacak.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Ardından tercih işlemleri sayfasından puan durumuna göre uygun okullar sırası ile seçilir.