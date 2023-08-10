DGS TERCİH TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

DGS tercih tarihleri ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. 2022 yılında DGS tercihleri 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl da tercihlerin benzer tarihlerde yapılacağı tahmin ediliyor. DGS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapılacak.