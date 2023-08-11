DGS TABAN PUANLARI, SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI PDF LİSTESİ 2023! DGS kılavuzu ile 4 yıllık lisans geçiş bölümleri ve özel koşullar...

DGS sonuçlarıyla birlikte taban puanları ve kontenjanları sıkça araştırılmaya başlandı. 16 Temmuz tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavının sonuçları için ÖSYM 11 Ağustos'u işaret etmişti. Adaylar DGS sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişim sağlayabilecek. Peki DGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 4 yıllık hangi bölümlere geçiş yapabilirim? İşte DGS TABAN PUANLARI, SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI LİSTESİ 2023! DGS 4 yıllık geçiş bölümleri!

2023 DGS TABAN PUANLARI, SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI? DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklandı. Adaylar sonuçlarına sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra ulaşabilecek. 2023 yılı DGS taban puanları ise henüz belli olmadı. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir. Ancak adaylar geçtiğimiz yıl açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayacak. Aşağıdaki bağlantıdan 2022 yılı üniversite ve bölümlerin taban puanlarını inceleyebilirsiniz. DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olacak. DGS kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları yer alacak. Geçtiğimiz yıl DGS tercih işlemleri 24 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda benzer şekilde tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor.