LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA 2024! MEB e-Okul 3. tercih sonuçlarına nereden bakılır? Hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) maratonunda heyecan dorukta! Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının 29 Temmuz'da açıklanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için umutlarını 2. nakillere bağlayan binlerce öğrenci, gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamaya dikti. 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınan LGS 2. nakil başvurularının ardından, "acaba hangi liseye yerleştim?" sorusu gençlerin zihnini kurcalıyor.