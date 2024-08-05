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LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA 2024! MEB e-Okul 3. tercih sonuçlarına nereden bakılır? Hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen 2. nakil tercihlerinin sonuçları, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından heyecanla bekleniyor. 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bugün sonuçları açıklayacak. Peki LGS 2. nakil sonuçları nasıl sorgulanacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 08:56 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 08:56
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA 2024! MEB e-Okul 3. tercih sonuçlarına nereden bakılır? Hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) maratonunda heyecan dorukta! Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının 29 Temmuz'da açıklanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için umutlarını 2. nakillere bağlayan binlerce öğrenci, gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamaya dikti. 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınan LGS 2. nakil başvurularının ardından, "acaba hangi liseye yerleştim?" sorusu gençlerin zihnini kurcalıyor.

2024 LGS 2. NAKİL DÖNEMİ BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

LGS 2. tercih sonuçlarının 29 Temmuz'da ilan edilmesinin ardından ise açıkla kalan öğrenciler için 3. tercih süreci başladı. Adaylar, LGS lise 2. nakil başvurularını 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında tamamladı.

LGS LİSE 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 3. tercih (2. nakil) yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) değerlendirme işlemlerinin ardından 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü ilan edilecek.

LGS 2. NAKİL EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

LGS ek tercih sonuçları sorgulama işlemleri MEB ve e-okul üzerinden kontrol edilecek.

LGS NAKİL SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilir.

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

LGS LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen
Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
Yerleştirmelerinin Tamamlanması

19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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