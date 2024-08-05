LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA 2024! MEB e-Okul 3. tercih sonuçlarına nereden bakılır? Hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

LGS 2. NAKİL EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA
LGS ek tercih sonuçları sorgulama işlemleri MEB ve e-okul üzerinden kontrol edilecek.
LGS NAKİL SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ
LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilir.
E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ
HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.
LGS LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen
Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
Yerleştirmelerinin Tamamlanması
19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı