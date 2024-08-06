KYK güncel 3,4,6,8 KİŞİLİK oda fiyatları kaç para? 2024-2025 GSB KYK YURT başvuru ve açıklanma tarihi!

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Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yükseköğretim programlarına yeni kayıt hakkı kazanan öğrenciler için yurt başvurularını almaya başlıyor. KYK yurt başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak ve öğrencilerin konaklama ihtiyacını karşılamak üzere pek çok seçenek sunulacak. Başvuru tarihleri ve gereken belgeler, e-Devlet üzerinden detaylı olarak erişilebilecek.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN? ÖSYM takvimine göre YKS sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklandı. YKS tercihlerinin temmuz ayının sonlarına doğru başlayacağı tahmin ediliyor.Başvurular geçtiğimiz yıl 29 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında olmuştu. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra aynı tarihlerde de yurt başvurularının başlaması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.