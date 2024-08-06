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KYK güncel 3,4,6,8 KİŞİLİK oda fiyatları kaç para? 2024-2025 GSB KYK YURT başvuru ve açıklanma tarihi!

Üniversitelere yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu, yeni akademik yıl için yurt başvurularını kabul etmeye başlayacak. Başvurular, yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek olup, tüm adaylar KYK yurtlarında barınma şansını yakalamak için gerekli evraklarla birlikte başvuruda bulunabilecekler. Başvuru koşulları, süreç ve yurtlar hakkında tüm bilgiler e-Devlet sistemi üzerinden öğrencilere sunulacak.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 08:59 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 09:06
KYK güncel 3,4,6,8 KİŞİLİK oda fiyatları kaç para? 2024-2025 GSB KYK YURT başvuru ve açıklanma tarihi!

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Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yükseköğretim programlarına yeni kayıt hakkı kazanan öğrenciler için yurt başvurularını almaya başlıyor. KYK yurt başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak ve öğrencilerin konaklama ihtiyacını karşılamak üzere pek çok seçenek sunulacak. Başvuru tarihleri ve gereken belgeler, e-Devlet üzerinden detaylı olarak erişilebilecek.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre YKS sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklandı. YKS tercihlerinin temmuz ayının sonlarına doğru başlayacağı tahmin ediliyor.Başvurular geçtiğimiz yıl 29 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında olmuştu. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra aynı tarihlerde de yurt başvurularının başlaması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

2024 2024 3,4,6,8 KİŞİLİK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl KYK yurt ücretleri 345 lira ile 570 lira arasındaydı. Bu yıl ücretlerin ne kadar olacağı ise henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

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