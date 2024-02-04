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YKS TABAN-TAVAN PUANLARI 2024! 2-4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimler! 100-200-250-300-400 puanla alan üniversiteler ve bölümleri

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın heyecanla beklediği YKS sonuçları nihayet açıklandı. ÖSYM takvimine göre 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih dönemi öncesinde, adaylar şimdiden tercih listelerini oluşturmak için hummalı bir çalışmaya koyuldu. İşte 2-4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimler...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 06:45 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 07:26
YKS TABAN-TAVAN PUANLARI 2024! 2-4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimler! 100-200-250-300-400 puanla alan üniversiteler ve bölümleri

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Yaklaşık 3 milyon adayın ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı ve üniversite adayları için yeni bir heyecan başladı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler tercih dönemine ve üniversitelerin taban puanlarına çevrildi. Her aday, hayalindeki bölüm ve üniversiteye yerleşebilmek için başarı sıralamalarını ve taban puanları merak ediyor.

2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait taban ve tavan puanları üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.

Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini şekillendirecek.

Bu kapsamda 2023 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.

Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

YKS TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı.

Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.

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