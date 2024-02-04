YKS TABAN-TAVAN PUANLARI 2024! 2-4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimler! 100-200-250-300-400 puanla alan üniversiteler ve bölümleri

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Yaklaşık 3 milyon adayın ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı ve üniversite adayları için yeni bir heyecan başladı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler tercih dönemine ve üniversitelerin taban puanlarına çevrildi. Her aday, hayalindeki bölüm ve üniversiteye yerleşebilmek için başarı sıralamalarını ve taban puanları merak ediyor.

2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait taban ve tavan puanları üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.