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2024-YKS ÖSYM TERCİH KILAVUZU VE TERCİH EKRANI (AİS) | Üniversite tercihleri nasıl yapılır? Tercih sihirbazı (yokatlas.yok.gov.tr) | En düşük puanlı bölümler...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. 2024-YKS maratonunda sona yaklaşan adaylar, hayallerindeki üniversite ve bölümlere yerleşebilmek için tercih listelerini oluşturmaya başladı. Bugün itibarıyla başlayan tercih dönemi, gençlerin geleceklerine yön verecek önemli bir adım olma özelliği taşıyor. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecekleri YKS tercih robotu aracılığıyla tercihlerini '2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu' doğrultusunda oluşturabilecekler. Kılavuzda, 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarının taban puanları, kontenjanları ve geçen yılki sıralamaları gibi kritik bilgiler yer alıyor. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır? Sıralama mı önemli puan mı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 06:28 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 07:19
2024-YKS ÖSYM TERCİH KILAVUZU VE TERCİH EKRANI AİS | Üniversite tercihleri nasıl yapılır? Tercih sihirbazı yokatlas.yok.gov.tr | En düşük puanlı bölümler...

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Üniversite adayları için heyecan dolu bekleyiş sona erdi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi bugün başlıyor. 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan tercihler, gençlerin geleceklerini şekillendirecek önemli bir dönemeci temsil ediyor. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecekler. Her aday, tercih listesinde en fazla 24 üniversite programına yer verebilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da ön bilgi amacıyla yayımlandı. Adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Kılavuza göre, tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak.

TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR?

YÖK Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

YÖK ATLAS ÜNİVERSİTE TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının, 2 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.

YKS TERCİHLERİNDE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI OLMAYACAK

YÖK'ten yapılan açıklamaların ardından bu sene kılavuzda devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarına kontenjan tanımlanmadı. Kapatılan programların kontenjanlarının aktarıldığı, yaklaşık bir milyon kontenjanın yeni programlara tanımlandığı bildirildi.

YKS TERCİHLERİ SIRALAMAYA GÖRE Mİ PUANA GÖRE Mİ YAPILMALI?

Adaylar, puana değil sıralamalarına göre tercihte bulunmalı. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları önemli bir faktör olmalı. Daha detaylı incelemeler için güncellenen YÖK ATLAS verilerine göz atılmalı.

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı. Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.

TERCİHLER SIRALAMAYA GÖRE Mİ PUANA GÖRE Mİ YAPILMALI? KAÇ TERCİHTE BULUNULACAK?

YKS bir sıralama sınavıdır ve puan sıralama için bir araçtır. Adaylar, puana değil sıralamalarına göre tercihte bulunmalı. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları en önemli faktördür.

Daha detaylı incelemeler için YÖK Atlas verilerine bakılmalı. YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek.

YKS BAŞARI SIRALAMASI NEDİR?

Öğrencilerin katıldıkları oturumlardan başarı sıralamaları Türkiye genelinde kaçıncı olduklarını ifade eder.

2024-YKS sonuç ekranında adayların AYT, TYT ve YDT puanları yer alacak. Adayların başarı sıralamaları tercih döneminde belirleyici olacak.

ÖSYM tarafından açıklanacak YKS tercih kılavuzunda üniversite taban puanları yer alırken adaylar okulların en son alım yaptığı tavan ve taban puanlara göre tercihlerini şekillendirecek.

TERCİHLERİ ÖSYM'YE GÖNDERDİKTEN SONRA DEĞİŞİKLİK YAPMAK MÜMKÜN MÜ?

Tercih işlemi için belirtilen son günsaate kadar, internet ortamında tercih listesinde değişiklik yapılabilir.

HANGİ PROGRAMLARDA BAŞARI SIRALAMASI BARAJI UYGULAMASI VAR?

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulaması sürüyor.

Buna göre, bu yılki hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA en düşük 125 bininci, mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 250 bininci, tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 80 bininci olmak gerekecek.

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