YKS sınıf öğretmenliği taban puanları 2024! YKS kaç puanla öğretmen olunur? Türkçe, Coğrafya, Matematik, Tarih öğretmenliği başarı sıralaması!

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Adaylar, kılavuzun yayınlanmasının ardından puanlarına ve sıralamalarına göre üniversite ve bölüm tercihlerini ÖSYM'nin belirleyeceği tarihler arasında, online olarak yapacaklar. Tercih sürecinde adaylara ailelerinin, öğretmenlerinin ve rehberlik uzmanlarının destek olması büyük önem taşıyor.

ÖĞRETMENLİK TABAN PUANLARI 2024 BELLİ OLDU MU? Henüz öğretmenlik taban puanları 2024 belli olmadı. YKS tercih kılavuzu ile adaylar geçtiğimiz yılın başarı sıralamalarına göre istedikleri üniversiteleri yazacaklar. 2024 TERCİH KILAVUZUNUN KISMİ AÇIKLANAN BÖLÜMÜNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!