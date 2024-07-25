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YKS sınıf öğretmenliği taban puanları 2024! YKS kaç puanla öğretmen olunur? Türkçe, Coğrafya, Matematik, Tarih öğretmenliği başarı sıralaması!

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca adayın gözü kulağı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) gelecek haberlerde. Sınav maratonunu geride bırakan gençler, şimdi de geleceklerini şekillendirecek tercih sürecine odaklandı. İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 07:44 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 07:44
YKS sınıf öğretmenliği taban puanları 2024! YKS kaç puanla öğretmen olunur? Türkçe, Coğrafya, Matematik, Tarih öğretmenliği başarı sıralaması!

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Adaylar, kılavuzun yayınlanmasının ardından puanlarına ve sıralamalarına göre üniversite ve bölüm tercihlerini ÖSYM'nin belirleyeceği tarihler arasında, online olarak yapacaklar. Tercih sürecinde adaylara ailelerinin, öğretmenlerinin ve rehberlik uzmanlarının destek olması büyük önem taşıyor.

ÖĞRETMENLİK TABAN PUANLARI 2024 BELLİ OLDU MU?

Henüz öğretmenlik taban puanları 2024 belli olmadı. YKS tercih kılavuzu ile adaylar geçtiğimiz yılın başarı sıralamalarına göre istedikleri üniversiteleri yazacaklar.

2024 TERCİH KILAVUZUNUN KISMİ AÇIKLANAN BÖLÜMÜNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

ÖSYM tarafından açıklanması beklenen tercih kılavuzunda, 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son aldığı puanlar yer alacak. Adaylar, tercih listelerini oluştururken geçtiğimiz yılın (2023) taban ve tavan puanlarını, sıralamalarını ve kontenjanlarını referans alabilecekler. Yükseköğretim Kurulu'nun "yokatlas.yok.gov.tr" internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait bu bilgilere ulaşılabilir.

YÖK ATLAS 2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYIN!

2024 YKS'DE BARAJ VAR MI?

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklama doğrultusunda 2024 yılında da sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde sınav puanı hesaplanmasında uygulanan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında, TYT puan türü için 150, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulanmayacak.

İlgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

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