YKS sınıf öğretmenliği taban puanları 2024! YKS kaç puanla öğretmen olunur? Türkçe, Coğrafya, Matematik, Tarih öğretmenliği başarı sıralaması!

2024 YKS'DE BARAJ VAR MI?
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklama doğrultusunda 2024 yılında da sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde sınav puanı hesaplanmasında uygulanan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında, TYT puan türü için 150, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulanmayacak.
İlgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.
Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.