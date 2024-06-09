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YKS 'soru kitapçık numaramı doğru kodladım' kutucuğunu işaretlemeyi unuttum! ÖSYM 2024 YKS kitapçığını imzalamayanlar ne yapacak? Sınavım iptal mi olacak?

8-9 Haziran 2024 tarihlerinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarına katılan bazı adaylar, sınav kitapçık numaralarını doğru kodladıklarına dair kutucuğu işaretlemeyi unuttuklarını fark ettiler. Bu durum, adaylar arasında sınavlarının geçerliliği konusunda endişelere yol açtı ve "Sınavım iptal mi olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 10:47 Güncelleme 09 Haziran 2024, 10:47
YKS ’soru kitapçık numaramı doğru kodladım’ kutucuğunu işaretlemeyi unuttum! ÖSYM 2024 YKS kitapçığını imzalamayanlar ne yapacak? Sınavım iptal mi olacak?

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024, 8-9 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştiriliyor. Üç oturumdan oluşan bu büyük sınava milyonlarca aday katılacak. Ancak, sınav sonrasında bazı adaylar, "Soru kitapçık numaramı doğru kodladım" kutucuğunu işaretlemeyi unuttuklarını fark ederek ne yapmaları gerektiğini merak etmeye başladı. Peki, ÖSYM 2024 YKS kitapçığını imzalamayanlar için nasıl bir yol izleyecek? İşte detaylar...

YKS "SORU KİTAPÇIĞIMI DOĞRU KODLADIM" KUTUCUĞUNU UNUTANLAR NE YAPACAK?

ÖSYM kılavuzunda sınavı ihlal eden durumlar net bir şekilde belirtiliyor. Sınav salonlarında gözetmen öğretmenler öğrencilere başlangıçta optik form ve soru kitapçığındaki kutucukları doldurmayı unutmamak gerektiğini hatırlatıyor.

Maalesef sınavda sık yapılan hatalardan biri de kitapçık kutucuğunu işaretlememek oluyor. Adayların buna dikkat etmesi ve gerekli yerleri imzalamayı unutmaması hatırlatılıyor. Öğrencinin zorunlu alanları işaretlememesi sınavın geçersiz olmasına neden oluyor.

Adayların sınavda dikkat etmesi gerekenler ÖSYM YKS kılavuzunda açıkça yazıldı. Kural ihlali yapan öğrencilerin sınavlarının geçersiz olduğu biliniyor. Sınav esnasında bilgileri cevap kâğıdı ve soru kitapçığına doğru kodladığınıza emin olunması isteniyor. Cevap kâğıdı ile kitapçığın bilgilerinin eşleşip eşleşmediğini kontrol etmek gerekiyor.

Kitapçığın kapağı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, ad soyad, salon numarası ile sıra numarası bilgilerini doldurmayı unutmayın. Soru kitapçık numarasını cevap kâğıdındaki alanına yazıp kodlamanız gerekiyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacak.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Üniversiteli adayları, 2024 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

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