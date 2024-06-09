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BUGÜN NE SINAVI VAR? 9 Haziran hangi sınavlar yapılacak? ÖSYM - MEB sınav takvimi 2024!

Bugün, binlerce öğrenci sabahın erken saatlerinde sınavlara katılmak için yollara düştü. Okulların önünde oluşan kalabalık ve trafik yoğunluğu, "9 Haziran'da hangi sınav var?" sorusunu gündeme getirdi. Hafta sonu sınav takvimi, pek çok kişi tarafından merakla takip ediliyor. ÖSYM, MEB ve özel kurumlar tarafından düzenlenen sınavlar, binlerce adayın geleceğini şekillendirecek önemli etkinlikler arasında yer alıyor.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 07:09 Güncelleme 09 Haziran 2024, 07:10
BUGÜN NE SINAVI VAR? 9 Haziran hangi sınavlar yapılacak? ÖSYM - MEB sınav takvimi 2024!

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Hafta sonuyla birlikte birçok kişi için en merak edilen soru "Bu hafta sonu hangi sınavlar var?" oldu. 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak sınavlar, pek çok adayın geleceğini şekillendirecek. Bu sabah erken saatlerde sınav merkezlerine akın eden binlerce öğrenciyi görenler, "Bugün ne sınavı var?" sorusunu sormaya başladı.

BUGÜN NE SINAVI VAR? 8-9 HAZİRAN SINAV TAKVİMİ

Bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani 2024-YKS gerçekleştirilecek. Milyonlarca adayın katılım gösterdiği YKS toplamda 3 oturumdan oluşuyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) cumartesi ve pazar günü yapılacak.

HAFTA SONU YAPILACAK SINAVLAR LİSTESİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) ➡️ 08.06.2024 – 10.15

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) ➡️ 09.06.2024 – 10.15

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) ➡️ 09.06.2024 – 13.45

3 MİLYON 36 BİN 945 ADAY BAŞVURDU

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu. YKS'nin cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 36 bin 945 aday katılacak. 9 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 1 milyon 983 bin 766 aday, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'ye ise İngilizceden 218 bin 316, Arapçadan 5 bin 717, Almancadan 2 bin 849, Fransızcadan 1172, Rusçadan 760 kişi olmak üzere toplam 228 bin 814 aday katılacak.

Sınav, Türkiye'deki tüm illerle birlikte KKTC'de gerçekleştirilecek.

YKS'nin yarın saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT, 165 dakika sürecek. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek.

Sınavın ikinci oturumu AYT ise 9 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek.

Üçüncü ve son oturum YDT ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YKS adaylarının sınava gelirken sınava giriş ve fotoğraflı geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 17 Temmuz 2024'te açıklanacak.

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