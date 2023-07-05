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    • Eğitim
    • 05.07.2023 16:11
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    • 05.07.2023 16:12
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    YKS sonuçları erken mi açıklanacak 2023? Üniversite sınav sonuçları (YKS-TYT, AYT, YDT) erken açıklanır mı? ÖSYM son dakika!

    YKS sonuçları erken mi açıklanacak sorusu, MEB'in LGS sonuçlarını erken açıklamasının ardından sıkça sorgulanır oldu. Bu noktada ÖSYM'nin son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Üniversite sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde AYT-TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapıldı. 2 yıllık ve 4 yıllık programlara girmek isteyen adaylar hafta sonu ter döktü. Peki YKS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Üniversite sınav sonuçları (YKS-TYT, AYT, YDT) erken açıklanır mı?

    YKS sonuçları erken mi açıklanacak 2023?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz Haziran ayında uygulandı. Yaz tatili devam ederken gözler bir yandan da ÖSYM'de. Okulların Eylül ayında açılacağı hesap edildiğinde üniversite sınavına giren adaylar da sık sık internet arama motorlarında araştırmalar yapıyor. Peki YKS sonuçları erken mi açıklanacak 2023? Üniversite sınav sonuçları (YKS-TYT, AYT, YDT) erken açıklanır mı? İşte son gelişmeler...

    YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, ERKEN AÇIKLANIR MI 2023?

    YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

    YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    Sonuçların erken açıklanacağına dair bir duyuru yapılmadı. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

    YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı.

    Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman Takvim.com.tr'de olacak.

        YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

        Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

        Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

        Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

        A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.
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        Haberler Eğitim YKS sonuçları erken mi açıklanacak 2023? Üniversite sınav sonuçları (YKS-TYT, AYT, YDT) erken açıklanır mı? ÖSYM son dakika!
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