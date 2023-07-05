YKS sonuçları erken mi açıklanacak 2023? Üniversite sınav sonuçları (YKS-TYT, AYT, YDT) erken açıklanır mı? ÖSYM son dakika!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz Haziran ayında uygulandı. Yaz tatili devam ederken gözler bir yandan da ÖSYM'de. Okulların Eylül ayında açılacağı hesap edildiğinde üniversite sınavına giren adaylar da sık sık internet arama motorlarında araştırmalar yapıyor. Peki YKS sonuçları erken mi açıklanacak 2023? Üniversite sınav sonuçları (YKS-TYT, AYT, YDT) erken açıklanır mı? İşte son gelişmeler...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, ERKEN AÇIKLANIR MI 2023?
YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuçların erken açıklanacağına dair bir duyuru yapılmadı. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman Takvim.com.tr'de olacak.