LGS tercihleri okula onaylatılacak mı, zorunlu mu? MEB 2023 LGS tercihleri evde yapılır mı? 2. tercihler ne zaman?

LGS tercihleri okula onaylatılacak mı, zorunlu mu sorusu MEB'in tercih sürecini başlatmasıyla birlikte sıkça araştırılır oldu. LGS tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor. Dileyen adaylar mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilir. Peki MEB 2023 LGS tercihleri evde yapılır mı? 2. tercihler ne zaman?
LGS TERCİHLERİ OKULA ONAYLATILACAK MI, ZORUNLU MU?
Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır.
Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takviminde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul (ortaokul) müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu "İptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.
LGS TERCİHLERİ EVDE YAPILIR MI?
Evet, tercihler e-okuldan yapılabilmektedir. Ancak tercihler e-okul sistemine işlendikten sonra herhangi bir ortaokul müdürlüğüne gidilerek, öğrenci velisi tarafından onaylanmalıdır.
ONAY İŞLEMİ İÇİN HANGİ OKULA GİDİLMELİ?
Onaylama işlemini Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde herhangi bir ortaokul müdürlüğünde yapılabilmektedir.