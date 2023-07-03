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    • Eğitim
    • 03.07.2023 16:48
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    • 03.07.2023 16:51
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    LGS tercihleri okula onaylatılacak mı, zorunlu mu? MEB 2023 LGS tercihleri evde yapılır mı? 2. tercihler ne zaman?

    LGS tercihleri 3 Temmuz itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tercih sürecinin 19 Temmuz saat 17.00’de son bulacağını duyurdu. LGS tercih robotu tercih sürecinde adaylara yardımcı oluyor. Adaylar "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak. Peki LGS tercihleri okula onaylatılacak mı, zorunlu mu? 2023 LGS tercihleri evde yapılır mı? 2. tercihler ne zaman?

    LGS tercihleri okula onaylatılacak mı, zorunlu mu?

    LGS tercihleri okula onaylatılacak mı, zorunlu mu sorusu MEB'in tercih sürecini başlatmasıyla birlikte sıkça araştırılır oldu. LGS tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor. Dileyen adaylar mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilir. Peki MEB 2023 LGS tercihleri evde yapılır mı? 2. tercihler ne zaman?

    LGS TERCİHLERİ OKULA ONAYLATILACAK MI, ZORUNLU MU?

    Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır.

    Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takviminde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul (ortaokul) müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu "İptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.

    LGS TERCİHLERİ EVDE YAPILIR MI?

    Evet, tercihler e-okuldan yapılabilmektedir. Ancak tercihler e-okul sistemine işlendikten sonra herhangi bir ortaokul müdürlüğüne gidilerek, öğrenci velisi tarafından onaylanmalıdır.

    ONAY İŞLEMİ İÇİN HANGİ OKULA GİDİLMELİ?

    Onaylama işlemini Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde herhangi bir ortaokul müdürlüğünde yapılabilmektedir.

        LGS TERCİH SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

        Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24-28 Temmuz 2023

        Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

        Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31-04 Ağustos 2023

        Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

        LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihleri içerisinde yapacak.
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        Haberler Eğitim LGS tercihleri okula onaylatılacak mı, zorunlu mu? MEB 2023 LGS tercihleri evde yapılır mı? 2. tercihler ne zaman?
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