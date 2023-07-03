LGS tercihleri okula onaylatılacak mı, zorunlu mu? MEB 2023 LGS tercihleri evde yapılır mı? 2. tercihler ne zaman?

LGS tercihleri okula onaylatılacak mı, zorunlu mu sorusu MEB'in tercih sürecini başlatmasıyla birlikte sıkça araştırılır oldu. LGS tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor. Dileyen adaylar mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilir. Peki MEB 2023 LGS tercihleri evde yapılır mı? 2. tercihler ne zaman?