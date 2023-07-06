Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 06.07.2023 10:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.07.2023 10:49
    ABONE OL

    Son dakika: ÖSYM duyurdu! 2023 KPSS TERCİH KILAVUZU | KPSS-2023/1 tercihleri başladı! KPSS tercihleri nasıl yapılır?

    KPSS tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla adaylar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. KPSS tercih kılavuzu yayınlandı, tercih tarihleri belli oldu. Peki, KPSS tercihi nasıl yapılır? KPSS trercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    KPSS-2023/1 tercihleri başladı!

    KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu yayınlandı. Bu nedenle KPSS tercihleri hakkında birçok detay merak ediliyor. İşte 2023 KPSS tercih kılavuzu ve tüm ayrıntılar...

    KPSS 2023 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Adaylar tercihlerini, 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri 6 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

    KPSS 2023 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

    Tercih işlemleri, KPSS-2023/1 tercihleri T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.

        Adayların ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için Kamu Personel Seçme Sınavlarından yakın zamanda gerçekleştirilen birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

        Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Memura büyük zam
        Haberler Eğitim Son dakika: ÖSYM duyurdu! 2023 KPSS TERCİH KILAVUZU | KPSS-2023/1 tercihleri başladı! KPSS tercihleri nasıl yapılır?
            loading
            SON DAKİKA