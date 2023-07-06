Son dakika: ÖSYM duyurdu! 2023 KPSS TERCİH KILAVUZU | KPSS-2023/1 tercihleri başladı! KPSS tercihleri nasıl yapılır?

Adayların ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için Kamu Personel Seçme Sınavlarından yakın zamanda gerçekleştirilen birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak