Son dakika: ÖSYM duyurdu! 2023 KPSS TERCİH KILAVUZU | KPSS-2023/1 tercihleri başladı! KPSS tercihleri nasıl yapılır?

KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu yayınlandı. Bu nedenle KPSS tercihleri hakkında birçok detay merak ediliyor. İşte 2023 KPSS tercih kılavuzu ve tüm ayrıntılar...
KPSS 2023 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Adaylar tercihlerini, 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri 6 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
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KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Tercih işlemleri, KPSS-2023/1 tercihleri T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.