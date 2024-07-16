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2024-YKS tercih işlemleri ne zaman? YKS 2024 tercih kılavuzu 2024! Son dakika az önce duyuruldu

YKS tercih kılavuzu ve tüm detaylar en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 YKS sonuçlarını belirtilen tarihten bir gün önce, 16 Temmuz'da açıkladı. 3,5 milyondan fazla adayın katıldığı sınavın sonuçları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açıldı. Şimdi gözler tercih sürecine ve ÖSYM takvimine çevrildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 17:51 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 18:08
2024-YKS tercih işlemleri ne zaman? YKS 2024 tercih kılavuzu 2024! Son dakika az önce duyuruldu

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YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar aldıkları puan ve sıralamalar doğrultusunda üniversite tercihlerini gerçekleştirecekler. Bu süreçte YKS tercih kılavuzu, adaylara yol gösterici olacak. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "http://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacak.

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YKS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.

2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

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