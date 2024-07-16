2024-YKS tercih işlemleri ne zaman? YKS 2024 tercih kılavuzu 2024! Son dakika az önce duyuruldu

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar aldıkları puan ve sıralamalar doğrultusunda üniversite tercihlerini gerçekleştirecekler. Bu süreçte YKS tercih kılavuzu, adaylara yol gösterici olacak. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

YKS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.