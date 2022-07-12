YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? YKS sonuç sorgulama EKRANI! Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? YKS sonuç sorgulama nasıl yapılır? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? soruları sıklıkla araştırılıyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavının sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Adayların istediklerini üniversitede ve bölümde okumak için YKS'den yeterli puanı almış olmaları gerekiyor. İşte YKS sonuç sorgulama ekranı ve tercihler hakkında bilgiler...
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'den yapılan duyuruda sonuçların 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacağı belirtildi.
YKS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
YKS sonuçlarının erken açıklanması konusunda resmi bir bilgi açıklama bulunmuyor. Açıklama geldiği takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite taban puanlarının ise sonuçların açıklanmasının hemen ardından duyurulması bekleniyor. Bununla birlikte YKS tercih dönemi de başlayacak.
YKS SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
YKS SINAV PUANLARI NASIL HESAPLANIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.