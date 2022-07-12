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    • Eğitim
    • 12.07.2022 13:16
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    • 12.07.2022 13:16
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    YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? YKS sonuç sorgulama EKRANI! Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

    Hayalindeki üniversiteye yerleşebilmek için 18-19 Haziran tarihlerinde ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına katılan yüzbinlerce aday şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz tercih heyecanı başlayacak. YKS sonuçlarının ilan edileceği tarih duyuruldu. Peki YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? YKS sonuç sorgulama EKRANI! Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

    YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022?

    YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? YKS sonuç sorgulama nasıl yapılır? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? soruları sıklıkla araştırılıyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavının sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Adayların istediklerini üniversitede ve bölümde okumak için YKS'den yeterli puanı almış olmaları gerekiyor. İşte YKS sonuç sorgulama ekranı ve tercihler hakkında bilgiler...

    YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'den yapılan duyuruda sonuçların 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacağı belirtildi.

    YKS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

    YKS sonuçlarının erken açıklanması konusunda resmi bir bilgi açıklama bulunmuyor. Açıklama geldiği takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

    YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Üniversite taban puanlarının ise sonuçların açıklanmasının hemen ardından duyurulması bekleniyor. Bununla birlikte YKS tercih dönemi de başlayacak.

    YKS SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

    YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    YKS SINAV PUANLARI NASIL HESAPLANIR?

    Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

    Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.  Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

    Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

        TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

        A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.  AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

        A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.

        Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır.
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        Haberler Eğitim YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? YKS sonuç sorgulama EKRANI! Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?
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