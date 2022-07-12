ÖSYM duyurdu! YKS sonuçları tarihi açıklandı! YKS üniversite sınav sonucu erken mi, bugün mü açıklanacak?

YKS sınavının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarih hakkında konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki 2022 YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? YKS erken mi açıklanacak? YKS bugün mü açıklanacak? İşte merak edilenler...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.
sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak olan YKS sonuçları açıklandığı andan itibaren TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.