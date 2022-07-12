Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 12.07.2022 08:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2022 08:48
    ABONE OL

    ÖSYM duyurdu! YKS sonuçları tarihi açıklandı! YKS üniversite sınav sonucu erken mi, bugün mü açıklanacak?

    YKS sonuçları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yer aldı. İşte YKS sonuç tarihi ve konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    YKS sonuçları tarihi açıklandı! ÖSYM duyurdu! YKS erken mi, bugün mü açıklanacak?

    YKS sınavının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarih hakkında konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki 2022 YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? YKS erken mi açıklanacak? YKS bugün mü açıklanacak? İşte merak edilenler...

    YKS SONUÇLARI NE ZAMAN HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

    YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

    sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak olan YKS sonuçları açıklandığı andan itibaren TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.

        2022 ÜNİVERSİTE TERİCHLERİ NASIL YAPILIR?

        Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan yapacak.

        Tercih işlemlerinin, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bir hafta içinde başlayacağı tahmin ediliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İmamoğlu’na tepkiler dinmiyor! Vatandaş isyanda
        Haberler Haberler ÖSYM duyurdu! YKS sonuçları tarihi açıklandı! YKS üniversite sınav sonucu erken mi, bugün mü açıklanacak?
            SON DAKİKA