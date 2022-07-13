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    • Haberler
    • 13.07.2022 17:11
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    • 13.07.2022 17:12
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    KPSS yerleri belli oldu mu? KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı!

    KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından kamuya personel alımı yapabilmek için gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2022 yılı oturumları için geri sayım başladı. Başvuru işlemlerini yapan adaylar sınava hazırlıklarına devam ediyor. Öte yandan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS yerleri belli oldu mu? 2022 KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı!

    takvim.com.tr
    KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    KPSS sınav yerleri, son günlerde en çok aranılan konular arasında yer alıyor. KPSS sınavları için geri sayım başlarken, adaylar hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sene KPSS lisans sınavı 31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları da 2 Eylül 2022 tarihinde duyurulacak. Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS yerleri belli oldu mu? 2022 KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı!

    KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlayan ÖSYM'nin KPSS sınav yerleri bilgisini de Temmuz ayının son haftası itibariyle yayımlaması bekleniyor.

    KPSS OTURUM TARİHLERİ

    KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz'da düzenlenecek.

    Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

    2022 KPSS LİSANS NE ZAMAN?

    Bu sene KPSS lisans sınavı 31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları da 2 Eylül 2022 tarihinde duyurulacak.

    KPSS Alan Bilgisi 6 - 7 Ağustos tarihlerinde, KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 14 Ağustos tarihinde yapılacak.

        KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

        KPSS sınav giriş belgesi, sınavdan 10 gün önce yayımlanıyor. Sınav ise 31 Temmuz'da yapılacak. Böylece sınav yerlerinin de 21 Temmuz'da erişime sunulması bekleniyor. Resmi açıklama ise henüz gelmedi.

        KPSS ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS SINAV TARİHLERİ

        ÖSYM tarafından KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da uygulanacak.

        KPSS Önlisans başvuruları 3 - 15 Ağustos arasında alınacak. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

        Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27 Kasım'da yapılacak.
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        Haberler Haberler KPSS yerleri belli oldu mu? KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı!
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