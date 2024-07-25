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Üniversite tercih değişikliği nasıl yapılır? YKS tercih yaptıktan sonra değiştirilir mi 2024? İptal edebilir miyiz?

YKS maratonunda sona yaklaşılırken heyecan dorukta! Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 25 Temmuz'da başlayacak olan tercih sürecine çevrildi. Üniversite adayları, bir yandan tercih listelerini oluştururken diğer yandan da akıllarını kurcalayan önemli bir sorunun yanıtını arıyor: YKS tercihlerini yaptıktan sonra değişiklik yapabilir miyiz? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 07:55 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 07:55
Üniversite tercih değişikliği nasıl yapılır? YKS tercih yaptıktan sonra değiştirilir mi 2024? İptal edebilir miyiz?

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YKS sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca üniversite adayını tercih heyecanı sardı. 25 Temmuz'da başlayacak ve ÖSYM'nin Açıköğretim Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapılacak tercihler, gençlerin geleceğini şekillendirecek kritik bir dönemeci temsil ediyor.

Tercih Dönemi 25 Temmuz'da Başlıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler tercih dönemine çevrildi. Milyonlarca üniversite adayı, hayallerindeki üniversiteye yerleşebilmek için tercih listelerini oluşturmaya başladı. ÖSYM'nin duyurduğu takvime göre, adaylar 25 Temmuz'dan itibaren YKS tercihlerini yapmaya başlayacaklar.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih kılavuzuna çevrildi. Milyonlarca aday, üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmak için tercih listelerini oluşturmaya başladı. Peki, adayları tercih döneminde neler bekliyor? İşte adım adım YKS tercih rehberi:

Tercih Listesi Nasıl Oluşturulur?

Adayların, tercih yapmak istedikleri yükseköğretim programlarının kodlarını, adlarını, bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre listelemeleri gerekiyor.

Tercih sırası büyük önem taşıyor, çünkü yerleştirme işlemleri adayların tercih sıralamasına göre yapılıyor.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değil. Adaylar sadece istedikleri sayıda programı tercih listelerine ekleyebilirler.

Başarı Sıralamalarını Kontrol Edin

2024-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıralamaları yer alacak. Adayların, tercih yapmadan önce başarı sıralamalarını kontrol etmeleri ve gerçekçi hedefler belirlemeleri büyük önem taşıyor.

Dikkat! Tercihlerinizi Yaparken Bunlara Dikkat Edin

Koşulları İnceleyin: Her programın kendine özgü koşulları bulunuyor. Öğrenim görmek istediğiniz yükseköğretim programlarının koşullarını (okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb.) dikkatlice inceleyin ve sadece bu koşulları sağladığınız programları tercih listenize ekleyin. Koşulları karşılamadığınız bir programa yerleşseniz dahi kaydınız yapılmayacak.

Tercih Sıralamasını Doğru Yapın: Kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazarak tüm tercihlerinizi bu şekilde sıralayın.

Tercihlerinizi Kontrol Edin: Tercihlerinizi ÖSYM'ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan emin olmak için listeyi tekrar kontrol edin.

Tercih Bildirimini Onaylamayı Unutmayın: Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "2024-YKS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir." ifadesini gördüğünüzden emin olun.

Tercih Listenizi Kaydedin: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra tercih listenizi yazıcıdan çıktı alarak saklayın.

Tercih Değişikliği Nasıl Yapılır?

Tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercihlerinizi tamamen silerek baştan tercih listesi oluşturabilir veya sadece bazı programların sıralamasını değiştirebilirsiniz. Ancak, tercih süresi sona erdikten sonra adaylar tercihlerinde herhangi bir değişiklik yapamayacak.

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