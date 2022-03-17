YKS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak 2022? YKS geç başvuru nasıl yapılır? Üniversite sınavı YKS hangi tarihte düzenlenecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.
YKS SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK 2022?
Ücret için son gün 7 Mart 2022 olarak belirlendi. 2022-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.
Adaylar sınav ücreti olarak; Sadece TYT'ye girecek adaylar 115 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230 TL, TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 TL yatıracaklardır. 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında 2022-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde (16-17 Mart 2022 tarihinde) 2022-YKS başvurularını yapabilecekler.
YKS için ücretler, ÖSYM'nin internet sitesinde belirlediği bankalara ödenecek;
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)