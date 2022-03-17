Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 17.03.2022 12:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.03.2022 12:36
    ABONE OL

    YKS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak 2022? YKS geç başvuru nasıl yapılır? Üniversite sınavı YKS hangi tarihte düzenlenecek?

    Sabah saatlerinden itibaren YKS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak 2022 sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Üniversite sınavına girecek olan adayların katılmakla zorunlu olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl gerçekleştiriliyor. Sınav tarihini heyecanla bekleyenler ve çalışmaya devam edenlerin merak ettiği tüm bilgileri haberimizde derledik. Peki YKS geç başvuru nasıl yapılır? Üniversite sınavı YKS hangi tarihte düzenlenecek?

    takvim.com.tr
    YKS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak 2022?

    YKS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak 2022? YKS geç başvuru nasıl yapılır? Üniversite sınavı YKS hangi tarihte düzenlenecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.

    YKS SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK 2022?

    Ücret için son gün 7 Mart 2022 olarak belirlendi. 2022-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

    Adaylar sınav ücreti olarak; Sadece TYT'ye girecek adaylar 115 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230 TL, TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 TL yatıracaklardır. 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında 2022-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde (16-17 Mart 2022 tarihinde) 2022-YKS başvurularını yapabilecekler.

    YKS için ücretler, ÖSYM'nin internet sitesinde belirlediği bankalara ödenecek;

    Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

    Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

    Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

    Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubelerING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        İş Bankası'nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        TTB Başkanı FETÖ yayınında
        Haberler Eğitim YKS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak 2022? YKS geç başvuru nasıl yapılır? Üniversite sınavı YKS hangi tarihte düzenlenecek?
            SON DAKİKA