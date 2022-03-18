MEB Açıköğretim lisesi AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı! AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav değerlendirmesi nasıl yapılır?

Gündemde yoğun bir şekilde AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen açıköğretim lisesi sınavına katılan adaylar heyecanla merakla sonucunu öğrenmek istiyor. Peki AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı mı? AÖL sınav değerlendirmesi nasıl yapılır? Lise eğitimini uzaktan okuyan binlerce öğrencinin merak ettiği tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sonuçlarının tarihi hakkında bir paylaşımda bulunmadı. Bir önceki sınav 10 Aralık'ta son bulmuş sonuçlar 20 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'ta açıklanması bekleniyor.
AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANINA NASIL ULAŞILIR?
AÖL 2. Dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. öğrencilerin gözü sonuç ekranına çevrildi. Sınav puanlarını hesaplayan öğrenciler, AÖL sınav sonuçları MEB'in duyurusu sonrası öğrenecekler. Sonuçlar "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" internet adresinden sorgulanabilecek. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmazken, 20 Mart'a kadar açıklanması bekleniyor.