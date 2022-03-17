Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den "yüz yüze eğitim" açıklaması: Bu sürecin en büyük kahramanları öğretmenler

Sadece Türkiye'de değil, çoğu gelişmiş ülkede de yüz yüze eğitime kesintisiz şekilde devam eden ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranının da çok üzerinde orana sahip oldular. Ben Malatya'daki tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Malatya'dan Türkiye'nin 81 ilinde fedakarca görevini yapan öğretmenlerimize teşekkürlerimi arz ediyorum. Öğrencilerimize de teşekkür ediyorum, sürekli kurallara uyarak maskeleriyle derslerini dinlediler. Bu fedakarlıklarından dolayı tüm öğrencilerimize ve onları destekleyen ailelerine çok teşekkür ederim."