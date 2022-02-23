YKS sınav tarihleri 2022 nedir? Üniversite sınavı ne zaman 2022? AYT TYT YDT soru sayısı kaç, sınav süresi ne kadar? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 yılında YKS sınavına katılarak hayalini kurduğu üniversitede eğitim görmek isteyenler merakla tüm bilgileri öğrenmek istiyor. YKS sınavı tarih ve başvuur bilgileri haberimizde yer alıyor.
YKS TARİHLERİ 2022? ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?
2022-TYT: 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.
2022-AYT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
2022-YDT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.
TYT, AYT, YDT SÜRESİ NE KADAR?
Milyonlarca aday ilk önce Temel Yeterlilik Testinine (TYT) girecek. Adayla TYT'nin süresini az olduğunu ve artırılması gerektiğini belirtiyodu. ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. ÖSYM TYT'de 135 dakika olan sınav süresinin uzatıldığını duyurdu. Sınav 30 dakika artırılarak 165 dakikaya çıkarıldı. 2022 YKS sınavında TYT sınav süresi uzatıldı. 30 dakika eklenen sınav 165 dakikaya çıkartıldı. Ancak AYT'nin süresinde değişiklik olmadı.