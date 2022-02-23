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    • Eğitim
    • 23.02.2022 15:58
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    • 23.02.2022 16:02
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    YKS sınav tarihleri 2022 nedir? Üniversite sınavı ne zaman 2022? AYT TYT YDT soru sayısı kaç, sınav süresi ne kadar?

    Üniversite hayaliyle yanıp tutuşanlar her yıl ÖSYM’nin düzenlediği YKS sınavına katılıyor ve YKS sınav tarihleri 2022 nedir? Üniversite sınavı ne zaman 2022 sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. Yılda bir defa gerçekleştirilen sınav tüm bilgi birikimleri ile katılacak olanlar başvuru işlemlerini de yapmaya başladı. Bir yandan da sınavla ve başvurularla ilgili merak edenler YKS başvurusu zamanını haberimizde bulabilir. Peki AYT TYT YDT soru sayısı kaç, sınav süresi ne kadar?

    takvim.com.tr
    YKS sınav tarihleri 2022 nedir?

    YKS sınav tarihleri 2022 nedir? Üniversite sınavı ne zaman 2022? AYT TYT YDT soru sayısı kaç, sınav süresi ne kadar? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022 yılında YKS sınavına katılarak hayalini kurduğu üniversitede eğitim görmek isteyenler merakla tüm bilgileri öğrenmek istiyor. YKS sınavı tarih ve başvuur bilgileri haberimizde yer alıyor.

    YKS TARİHLERİ 2022? ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

    2022-TYT: 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

    2022-AYT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

    2022-YDT: 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

    TYT, AYT, YDT SÜRESİ NE KADAR?

    Milyonlarca aday ilk önce Temel Yeterlilik Testinine (TYT) girecek. Adayla TYT'nin süresini az olduğunu ve artırılması gerektiğini belirtiyodu. ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. ÖSYM TYT'de 135 dakika olan sınav süresinin uzatıldığını duyurdu. Sınav 30 dakika artırılarak 165 dakikaya çıkarıldı. 2022 YKS sınavında TYT sınav süresi uzatıldı. 30 dakika eklenen sınav 165 dakikaya çıkartıldı. Ancak AYT'nin süresinde değişiklik olmadı.

        YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        YKS başvuruları, 11 Şubat - 07 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

        Adaylar başvurularını, 11 Şubat 2022 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 21.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

        Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

        Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını gerçekleştirebilirler.

        Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki (AİS) güncel olmayan fotoğraflarını "Fotoğraf Bilgilerim" bölümündeki "T.C. Kimlik Kartı Fotoğrafımı Kullan" butonundan güncelleyebileceklerdir. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmayan adayların başvuru merkezlerine giderek fotoğraf işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekir.
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        Haberler Eğitim YKS sınav tarihleri 2022 nedir? Üniversite sınavı ne zaman 2022? AYT TYT YDT soru sayısı kaç, sınav süresi ne kadar?
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