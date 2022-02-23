Okullar ne zaman kapanıyor? Nisan ara tatili kaç gün? MEB 2022 takvimi: 2. dönemde ara tatil...

"YIL SONUNA KADAR 3 BİN YENİ ANAOKULU YAPACAĞIZ"

Özer, yıl sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu yapacaklarını ve 40 bin yeni anasınıfı açacaklarını böylece 3 yaşta yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50'ye, 4 yaşta yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'e ve 5 yaşta yüzde 78 olan okullaşma oranını ise yüzde 100'e çıkaracak kapasiteye ulaşacaklarını söyledi.

Okullaşma oranlarını artırmak için 81 ilde yürüttükleri yoğun çalışmalar sonucu 59 anaokulu ve 7 bin ana sınıfını 5 ay gibi kısa bir sürede hizmete açtıklarını kaydeden Özer, böylece 5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 78'den yüzde 90'a çıkardıklarını dile getirdi.

"ALTERNATİF MODELLERİ DEVREYE ALDIK"

Yıl sonuna kadar bu yaş grubu için eğitim kurumu kapasitesini yüzde 100'e tamamlayacaklarını aktaran Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kapasite artışıyla beraber 5 yaşta okullaşma oranını da yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyoruz. Şu anda yeni kullanıma açtığımız ana sınıfı ve anaokullarımızla birlikte 11 il ve 419 ilçemizde, 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 95'in üzerine çıktı. 10'u büyükşehir olmak üzere toplam 29 ilde ise yüzde 90'ın üzerine çıktı. 125 ilçede ise okula gidemeyen 5 yaşındaki çocuk sayısı 5'in altında. Bu çocuklarımızın da eğitime erişimi için alternatif modelleri devreye aldık. Gezici öğretmen sınıfı, taşıma merkezi ana sınıfı ve Benim Oyun Sandığım gibi ev temelli modellerle okul öncesi eğitim ulaştırmadığımız hiçbir çocuğumuz kalmayacak. 1506 anaokulu yapımı ile süreç de planlandığı şekilde ilerliyor. 3 bin yeni anaokulu yapımında geriye kalan 1494 anaokulunun yapımı ile ilgili arazi belirleme çalışmaları da devam ediyor."