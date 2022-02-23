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    • Eğitim
    • 23.02.2022 07:22
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    • 23.02.2022 07:22
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    Okullar ne zaman kapanıyor? Nisan ara tatili kaç gün? MEB 2022 takvimi: 2. dönemde ara tatil...

    Öğrenci ve velilerin gündeminde MEB 2021-2022 takvimi yer alıyor. Tatili sabırsızlıkla bekleyen milyonlarca öğrenci 2. dönemde ara tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu kapsamda internet ara motorlarında sıklıkla Okullar ne zaman kapanıyor? 2. dönemde ara tatil ne zaman başlayacak? Nisan ara tatili kaç gün sürecek? soruları yer alıyor. İşte MEB tatil günleri...

    Okullar ne zaman kapanıyor?

    2. dönemde ara tatilin ne zaman başlayacağı kaç gün süreceği ve okulların ne zaman kapanacağı günün en çok araştırılan konusu oldu. 2. dönemde yüz yüze eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri heyecanla bahar döneminin ilk ara tatilini bekliyor. Nisan'da başlayacak ara tatil hafta sonlarının da birleşmesiyle toplamda 9 gün sürecek. Peki 2. dönemde ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor? Nisan ara tatili kaç gün? İşte detaylı yanıtları...

    MEB 2021-2022 TAKVİMİ

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini yayınladı. Takvimle birlikte yılın tatil günleri hakkındaki detaylar da ortaya çıktı. Takvime göre 2. dönemde ara tatil Nisan ayında uygulanacak.

    2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

    İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da bitecek.

    NİSAN ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

    MEB takvimine göre Nisan ara tatili 5 gün sürüyor. Hafta sonlarını da saydığımızda öğrenciler tam 9 gün tatil yapmış olacak.

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak. Okullar Eylül ayına kadar kapalı olacak. Öğrenciler bu süreçte 3 aylık yaz tatiline girecek.

        MAHMUT ÖZER'DEN AÇIKLAMALAR

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "11 il ve 419 ilçemizde, 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 95'in üzerine çıktı. 10'u büyükşehir olmak üzere toplam 29 ilde ise yüzde 90'ın üzerinde" dedi.

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık olarak öncelikli hedeflerinin eğitimde fırsat eşitliğini artırmak olduğunu, bu kapsamda tüm kademelerde okullaşma oranlarını yükseltmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

        Bilimsel verilerin, öğrenciler arasındaki başarı farklarını azaltmada okul öncesi eğitimin kritik bir öneme sahip olduğuna işaret ettiğini belirten Özer, bu nedenle eğitime erişimde tüm kademeler arasında okul öncesine çok daha büyük önem atfettiklerini vurguladı.

        "YIL SONUNA KADAR 3 BİN YENİ ANAOKULU YAPACAĞIZ"

        Özer, yıl sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu yapacaklarını ve 40 bin yeni anasınıfı açacaklarını böylece 3 yaşta yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50'ye, 4 yaşta yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'e ve 5 yaşta yüzde 78 olan okullaşma oranını ise yüzde 100'e çıkaracak kapasiteye ulaşacaklarını söyledi.

        Okullaşma oranlarını artırmak için 81 ilde yürüttükleri yoğun çalışmalar sonucu 59 anaokulu ve 7 bin ana sınıfını 5 ay gibi kısa bir sürede hizmete açtıklarını kaydeden Özer, böylece 5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 78'den yüzde 90'a çıkardıklarını dile getirdi.

        "ALTERNATİF MODELLERİ DEVREYE ALDIK"

        Yıl sonuna kadar bu yaş grubu için eğitim kurumu kapasitesini yüzde 100'e tamamlayacaklarını aktaran Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Kapasite artışıyla beraber 5 yaşta okullaşma oranını da yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyoruz. Şu anda yeni kullanıma açtığımız ana sınıfı ve anaokullarımızla birlikte 11 il ve 419 ilçemizde, 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 95'in üzerine çıktı. 10'u büyükşehir olmak üzere toplam 29 ilde ise yüzde 90'ın üzerine çıktı. 125 ilçede ise okula gidemeyen 5 yaşındaki çocuk sayısı 5'in altında. Bu çocuklarımızın da eğitime erişimi için alternatif modelleri devreye aldık. Gezici öğretmen sınıfı, taşıma merkezi ana sınıfı ve Benim Oyun Sandığım gibi ev temelli modellerle okul öncesi eğitim ulaştırmadığımız hiçbir çocuğumuz kalmayacak. 1506 anaokulu yapımı ile süreç de planlandığı şekilde ilerliyor. 3 bin yeni anaokulu yapımında geriye kalan 1494 anaokulunun yapımı ile ilgili arazi belirleme çalışmaları da devam ediyor."

        "OKUL ÖNCESİ EĞİTİME ERİŞİM ŞURA KARARLARI ARASINDAYDI"

        Bakan Özer, okul öncesi eğitime erişimin artırılmasının 1-3 Aralık 2021'de toplanan 20. Milli Eğitim Şurası'nda oy birliğiyle alınan kararlar arasında yer aldığını anımsattı.

        Milli Eğitim Bakanı Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Dün yayımladığımız 'Yüz Yüze Eğitime Dönüşte 180 Gün' kitabında şura kararlarına uygulamada ne ölçüde yer verildiği de var. Şurada alınan '5 yaş okullaşma oranının kısa vadede yüzde 100'e ulaştırılması için gerekli fiziki, beşeri ve mali imkanlar sağlanmalıdır. Ayrıca 3-4 yaş için de eğitime erişim imkanları artırılmalıdır' kararları doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Özellikle, dezavantajlı bölgeler ve gruplara yönelik okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırmak için bölge ve ailelerin ihtiyaçlarına yönelik gezici öğretmen sınıfı, gezici sınıf, taşıma merkezi ana sınıfı, yaz eğitimi, taşımalı eğitim, ev temelli eğitim, toplum temelli erken müdahale modeli, mobil anaokulu gibi farklı modelleri uygulamaya almaya devam edeceğiz."

        5 yaşın öncelikli olduğunu ancak okul öncesinde 3-5 yaş grubundaki okullaşma oranının da yükseltilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Özer, 3-5 yaş grubunda okullaşma oranının yüzde 45'den yüzde 49'a yükseldiğine işaret etti.

        Özer, 2022 yılı sonunda yatırımları tamamladıklarında 3-5 yaş grubunda okullaşma oranının da yüzde 45'ten yüzde 76'ya çıkacağını kaydederek, "Böylece, okul öncesinde okullaşma oranında da çok önemli bir iyileşme ve okul öncesi eğitimde de diğer kademelerde olduğu gibi önemli bir ilerleme ve iyileşme sağlayacağız" diye konuştu.
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        Haberler Eğitim Okullar ne zaman kapanıyor? Nisan ara tatili kaç gün? MEB 2022 takvimi: 2. dönemde ara tatil...
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