Okullar ne zaman kapanıyor? Nisan ara tatili kaç gün? MEB 2022 takvimi: 2. dönemde ara tatil...

2. dönemde ara tatilin ne zaman başlayacağı kaç gün süreceği ve okulların ne zaman kapanacağı günün en çok araştırılan konusu oldu. 2. dönemde yüz yüze eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri heyecanla bahar döneminin ilk ara tatilini bekliyor. Nisan'da başlayacak ara tatil hafta sonlarının da birleşmesiyle toplamda 9 gün sürecek. Peki 2. dönemde ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor? Nisan ara tatili kaç gün? İşte detaylı yanıtları...
MEB 2021-2022 TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini yayınladı. Takvimle birlikte yılın tatil günleri hakkındaki detaylar da ortaya çıktı. Takvime göre 2. dönemde ara tatil Nisan ayında uygulanacak.
2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da bitecek.
NİSAN ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
MEB takvimine göre Nisan ara tatili 5 gün sürüyor. Hafta sonlarını da saydığımızda öğrenciler tam 9 gün tatil yapmış olacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak. Okullar Eylül ayına kadar kapalı olacak. Öğrenciler bu süreçte 3 aylık yaz tatiline girecek.