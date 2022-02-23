ALES başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 ALES başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

17 Nisan'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları alınmaya başlandı. Başvuru işlemlerini tamamlamak isteyen adaylar ALES başvuruları ne zaman bitiyor sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, 2022 ALES başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...