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    • Eğitim
    • 23.02.2022 16:58
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    • 23.02.2022 16:58
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    ALES başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 ALES başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

    Her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ALES'in başvuruları bu hafta alınmaya başlandı. ALES 2022 yılı başvurularının başlamasıyla birlikte tüm bilgiler adaylar tarafından merak konusu oluyor. Peki, ALES başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 ALES başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte kapsamlı bilgi

    ALES başvuruları ne zaman bitiyor?

    17 Nisan'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları alınmaya başlandı. Başvuru işlemlerini tamamlamak isteyen adaylar ALES başvuruları ne zaman bitiyor sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, 2022 ALES başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

    İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:

    2022-ALES/1 Başvurularının Alınması

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1), 17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacaktır.

    Sınava başvurular, 21 Şubat-03 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

    Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

    Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-ALES kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    ÖSYM BAŞKANLIĞI

    ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1), 17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacaktır.

    Sınava başvurular, 21 Şubat – 03 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

    Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

    Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-ALES kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

        ALES/1 SINAV TARİHİ : 17 Nisan 2022
        ALES/1 BAŞVURU TARİHLERİ : 21 Şubat – 3 Mart 2022
        (Ücret ödeme için son gün, 4 Mart 2022)
        ALES/2 SINAV TARİHİ : 21 Ağustos 2022
        ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ : 24 Haziran – 4 Temmuz 2022
        (Ücret ödeme için son gün, 5 Temmuz 2022)
        ALES/3 SINAV TARİHİ : 20 Kasım 2022
        ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 30 Eylül – 10 Ekim 2022
        (Ücret ödeme için son gün, 11 Ekim 2022)
        SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika
        SINAV ÜCRETİ : 185,00 TL
        ALES/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 15 Mart 2022
        ALES/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 19 Temmuz 2022
        ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 18 Ekim 2022
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        Haberler Eğitim ALES başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 ALES başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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