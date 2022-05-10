YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2022 YKS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022 sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. YKS sınavına katılacak olan binlerce kişi sınav tarihini ve nerede gireceklerini merak ederek sınav belgesi hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte tüm bilgiler...
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖSYM sınavlarında giriş belgeleri genellikle 10 gün önceden açıklanıyor. Henüz konuyla ilgili resmi tarih açıklaması gelmedi..
2022 YKS NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKALANACAK?
YKS 2022 sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.