2026 YKS salon başkanı ve gözetmen ücretleri ödeme tarihi: İşte ücret listesi

Net ödemeler görevlilerin gelir vergisi dilimine göre yüzde 15, yüzde 20 veya yüzde 27 oranında hesaplanacak.

2026 YKS için Bina Sınav Sorumlusu brüt 4.163,96 TL, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı brüt 2.775,98 TL ücret alacak.

ÖSYM'nin görevli ödemelerine ilişkin resmi duyurusu beklenirken, önceki yıllardaki uygulamalar bu yıl da ödemelerin kısa süre içinde yapılacağı beklentisini güçlendiriyor. Görevliler, ödeme bilgilerini ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi üzerinden takip edebilecek.

Görevliler ödeme bilgilerini ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi üzerinden takip edebilecek.

ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

ÖSYM sınavlarında görev alan personelin ücretleri, genellikle sınav tarihinden sonraki 1 ila 3 hafta içerisinde banka hesaplarına aktarılıyor. Ödemelerin tamamlanmasının ardından görevliler, Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden ödeme detaylarını görüntüleyebiliyor.

2026 YKS için de benzer bir takvimin uygulanması beklenirken, kesin ödeme tarihi ÖSYM'nin yapacağı resmi açıklamayla netlik kazanacak.

Bina Sınav Sorumlusu brüt 4.163,96 TL, net 3.507,76 TL ile 3.008,09 TL arasında ücret alacak.

2026 YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ

2026 yılı için belirlenen ÖSYM görevli ücretleri, görev türüne ve gelir vergisi dilimine göre farklılık gösteriyor.

Bina Sınav Sorumlusu

Brüt: 4.163,96 TL

Net (%15): 3.507,76 TL

Net (%20): 3.299,57 TL

Net (%27): 3.008,09 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı

Brüt: 2.775,98 TL

Net (%15): 2.338,51 TL

Net (%20): 2.199,71 TL

Net (%27): 2.005,39 TL

Salon Başkanı / Cezaevi Salon Başkanı

Brüt: 2.290,18 TL

Net (%15): 1.929,27 TL

Net (%20): 1.814,76 TL

Net (%27): 1.654,45 TL

Gözetmen / Cezaevi Gözetmen

Brüt: 2.220,78 TL

Net (%15): 1.870,81 TL

Net (%20): 1.759,77 TL

Net (%27): 1.604,31 TL

Yedek Gözetmen

Brüt: 1.665,59 TL

Net (%15): 1.403,11 TL

Net (%20): 1.319,83 TL

Net (%27): 1.203,24 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen

Brüt: 2.775,98 TL

Net (%15): 2.338,51 TL

Net (%20): 2.199,71 TL

Net (%27): 2.005,39 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı brüt 2.775,98 TL, Salon Başkanı brüt 2.290,18 TL ve Gözetmen brüt 2.220,78 TL ücret alacak.

E-Sınav Salon Başkanı

Brüt: 1.804,38 TL

Net (%15): 1.520,03 TL

Net (%20): 1.429,81 TL

Net (%27): 1.303,51 TL

E-Sınav Gözetmeni

Brüt: 1.665,59 TL

Net (%15): 1.403,11 TL

Net (%20): 1.319,83 TL

Net (%27): 1.203,24 TL

Sena Demiröz Takvim.com.tr Eğitim