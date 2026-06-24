2026 YKS salon başkanı ve gözetmen ücretleri ödeme tarihi: İşte ücret listesi
2026 YKS'nin tamamlanmasının ardından sınavlarda görev alan binlerce kamu personelinin gündeminde ÖSYM görevli ücretleri yer alıyor. Salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen ve bina sınav sorumlusu olarak görev yapan personel, ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarihi araştırırken, ücretlerin her yıl olduğu gibi sınavın ardından genellikle 1 ila 3 hafta içerisinde hesaplara geçmesi bekleniyor.
Hızlı Özet Göster
- ÖSYM, 2026 YKS sınavında görev alan personelin ücretlerini sınav tarihinden sonraki 1 ila 3 hafta içinde banka hesaplarına aktaracak.
- Görevliler ödeme bilgilerini ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi üzerinden takip edebilecek.
- 2026 YKS için Bina Sınav Sorumlusu brüt 4.163,96 TL, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı brüt 2.775,98 TL ücret alacak.
- Salon Başkanı brüt 2.290,18 TL, Gözetmen brüt 2.220,78 TL, Yedek Gözetmen brüt 1.665,59 TL ücret alacak.
- Net ödemeler görevlilerin gelir vergisi dilimine göre yüzde 15, yüzde 20 veya yüzde 27 oranında hesaplanacak.
ÖSYM'nin görevli ödemelerine ilişkin resmi duyurusu beklenirken, önceki yıllardaki uygulamalar bu yıl da ödemelerin kısa süre içinde yapılacağı beklentisini güçlendiriyor. Görevliler, ödeme bilgilerini ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi üzerinden takip edebilecek.
ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
ÖSYM sınavlarında görev alan personelin ücretleri, genellikle sınav tarihinden sonraki 1 ila 3 hafta içerisinde banka hesaplarına aktarılıyor. Ödemelerin tamamlanmasının ardından görevliler, Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden ödeme detaylarını görüntüleyebiliyor.
2026 YKS için de benzer bir takvimin uygulanması beklenirken, kesin ödeme tarihi ÖSYM'nin yapacağı resmi açıklamayla netlik kazanacak.
2026 YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ
2026 yılı için belirlenen ÖSYM görevli ücretleri, görev türüne ve gelir vergisi dilimine göre farklılık gösteriyor.
Bina Sınav Sorumlusu
- Brüt: 4.163,96 TL
- Net (%15): 3.507,76 TL
- Net (%20): 3.299,57 TL
- Net (%27): 3.008,09 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı
- Brüt: 2.775,98 TL
- Net (%15): 2.338,51 TL
- Net (%20): 2.199,71 TL
- Net (%27): 2.005,39 TL
Salon Başkanı / Cezaevi Salon Başkanı
- Brüt: 2.290,18 TL
- Net (%15): 1.929,27 TL
- Net (%20): 1.814,76 TL
- Net (%27): 1.654,45 TL
Gözetmen / Cezaevi Gözetmen
- Brüt: 2.220,78 TL
- Net (%15): 1.870,81 TL
- Net (%20): 1.759,77 TL
- Net (%27): 1.604,31 TL
Yedek Gözetmen
- Brüt: 1.665,59 TL
- Net (%15): 1.403,11 TL
- Net (%20): 1.319,83 TL
- Net (%27): 1.203,24 TL
Yardımcı Engelli Gözetmen
- Brüt: 2.775,98 TL
- Net (%15): 2.338,51 TL
- Net (%20): 2.199,71 TL
- Net (%27): 2.005,39 TL
E-Sınav Salon Başkanı
- Brüt: 1.804,38 TL
- Net (%15): 1.520,03 TL
- Net (%20): 1.429,81 TL
- Net (%27): 1.303,51 TL
E-Sınav Gözetmeni
- Brüt: 1.665,59 TL
- Net (%15): 1.403,11 TL
- Net (%20): 1.319,83 TL
- Net (%27): 1.203,24 TL