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YDS BAŞVURU EKRANI AİS 2025 | YDS/1 başvuruları nasıl yapılır? Ücreti belli oldu mu?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 2025 yılında da binlerce adayı ağırlamaya hazırlanıyor. Akademik kariyer, kamu personeli alımı veya dil yeterliliğini belgelemek isteyen adaylar, YDS başvuru sürecinin başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. İşte 2025-YDS/1 başvuruları hakkında merak edilen detaylar.

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 06:18 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 07:03
YDS BAŞVURU EKRANI AİS 2025 | YDS/1 başvuruları nasıl yapılır? Ücreti belli oldu mu?

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    2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS/1) başvuru süreci başlıyor. ÖSYM'nin takvimine göre başvurular bugün, 22 Ocak Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla açılacak. Başvurular 29 Ocak 2025 Çarşamba günü sona erecek. İşte YDS/1 ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    YDS/1 Başvuruları Nasıl Yapılır?

    Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin çeşitli kanalları aracılığıyla gerçekleştirebilir. Başvuru yapmanın yolları şunlardır:

    ÖSYM Başvuru Merkezleri: Adaylar, ÖSYM'nin belirlediği başvuru merkezlerine şahsen giderek başvurularını tamamlayabilir.

    Online Başvuru: ÖSYM'nin resmi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kullanıcı bilgileri ile giriş yaparak başvuru yapılabilir.

    Mobil Uygulama: ÖSYM'nin Aday İşlemleri Mobil Uygulaması ile de hızlı bir şekilde başvuru işlemleri gerçekleştirilebilir.

    Başvuru işlemini tamamlamak için adayların sınav ücretlerini belirtilen süre içerisinde yatırmaları gerekmektedir.

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    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 YDS/1 Sınav Tarihi Ne Zaman?

    2025-YDS/1 oturumu, 9 Mart Pazar günü düzenlenecek. Adaylar, bu önemli sınava girerek yabancı dil seviyelerini belgelemek için ter dökecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

    YDS/1 sınav sonuçları, 4 Nisan 2025 Cuma günü ÖSYM tarafından açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını yine ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden veya mobil uygulaması aracılığıyla öğrenebilecek.

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