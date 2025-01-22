YDS BAŞVURU EKRANI AİS 2025 | YDS/1 başvuruları nasıl yapılır? Ücreti belli oldu mu?

2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS/1) başvuru süreci başlıyor. ÖSYM'nin takvimine göre başvurular bugün, 22 Ocak Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla açılacak. Başvurular 29 Ocak 2025 Çarşamba günü sona erecek. İşte YDS/1 ile ilgili merak edilen tüm detaylar...