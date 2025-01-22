YDS BAŞVURU EKRANI AİS 2025 | YDS/1 başvuruları nasıl yapılır? Ücreti belli oldu mu?

2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS/1) başvuru süreci başlıyor. ÖSYM'nin takvimine göre başvurular bugün, 22 Ocak Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla açılacak. Başvurular 29 Ocak 2025 Çarşamba günü sona erecek. İşte YDS/1 ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
YDS/1 Başvuruları Nasıl Yapılır?
Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin çeşitli kanalları aracılığıyla gerçekleştirebilir. Başvuru yapmanın yolları şunlardır:
ÖSYM Başvuru Merkezleri: Adaylar, ÖSYM'nin belirlediği başvuru merkezlerine şahsen giderek başvurularını tamamlayabilir.
Online Başvuru: ÖSYM'nin resmi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kullanıcı bilgileri ile giriş yaparak başvuru yapılabilir.
Mobil Uygulama: ÖSYM'nin Aday İşlemleri Mobil Uygulaması ile de hızlı bir şekilde başvuru işlemleri gerçekleştirilebilir.
Başvuru işlemini tamamlamak için adayların sınav ücretlerini belirtilen süre içerisinde yatırmaları gerekmektedir.
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(Takvim Foto Arşiv)
2025 YDS/1 Sınav Tarihi Ne Zaman?
2025-YDS/1 oturumu, 9 Mart Pazar günü düzenlenecek. Adaylar, bu önemli sınava girerek yabancı dil seviyelerini belgelemek için ter dökecek.