TYT sınav başvurusu ne zaman 2022? TYT süresi 2022 ne kadar, sınav kaç dakika? TYT baraj puanı 2022 nedir?

Tüm illerden binlerce kişi TYT süresi 2022 ne kadar, sınav kaç dakika sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Üniversite sınavı için başvurular alınmaya başladı ve detaylar merak konusu oldu. 2022 YKS kılavuzu yayınlandı ve başvurulara dair tüm detaylar da belli oldu. Diğer yandan YÖK'ten YKS baraj puanlarıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Peki TYT sınav başvurusu ne zaman 2022? TYT baraj puanı 2022 nedir?
TYT BARAJ PUANI 2022
2022 YKS'den itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldı.
ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18-19 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 11 Şubat'ta başlıyor. Başvurular, 7 Mart'a kadar devam edecek.
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2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran saat 10:15
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 19 Haziran saat 10:15
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran 15:45
Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacaktır.