TYT sınav başvurusu ne zaman 2022? TYT süresi 2022 ne kadar, sınav kaç dakika? TYT baraj puanı 2022 nedir?

Tüm illerden binlerce kişi TYT süresi 2022 ne kadar, sınav kaç dakika sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Üniversite sınavı için başvurular alınmaya başladı ve detaylar merak konusu oldu. 2022 YKS kılavuzu yayınlandı ve başvurulara dair tüm detaylar da belli oldu. Diğer yandan YÖK'ten YKS baraj puanlarıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Peki TYT sınav başvurusu ne zaman 2022? TYT baraj puanı 2022 nedir?