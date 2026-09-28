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YKS'de beklenen an! Ek yerleştirme sonuçları açıklandı: İşte YKS sonuç sorgulama ekranı

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM üzerinden sorgulayabilecek. Üniversite kayıt tarihleri ve elektronik kayıt takvimi belli oldu.

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YKS'de beklenen an! Ek yerleştirme sonuçları açıklandı: İşte YKS sonuç sorgulama ekranı

2026 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM üzerinden sorgulayabilecek. Üniversite kayıt tarihleri ve elektronik kayıt takvimi belli oldu.

Video Oynatma İkonu 2026-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. (Foto: ÖSYM)YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. (Foto: ÖSYM)

ÖSYM DUYURDU

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

DUYURU
(28 Eylül 2026)

2026-YKS: Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2026-2027 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 28 Eylül 2026 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında (resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde) yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS ek tercih yerleştirme takvimi ilan edildi. (Foto: AA)YKS ek tercih yerleştirme takvimi ilan edildi. (Foto: AA)

2026-YKS Ek Yerleştirme
ÖSYM, 2026-YKS sonuçlarına göre 2026-2027 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
Sonuçlara Nasıl Ulaşılacak?
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Sonuç Belgesi
Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
Kayıt Tarihleri
Kayıt işlemleri2-9 Ekim
Elektronik kayıtlar2-4 Ekim
Üniversite Kaydı
Kayıt hakkı kazanan adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.
Elektronik Kayıt Yapanlar
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.
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