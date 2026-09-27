Hukuk ve idari yargıda kritik viraj! HMGS ve İYÖS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Hukuk mesleklerine giriş sürecinde önemli bir aşama olan 2026-Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) bugün gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda adaylar, hukuk alanındaki mesleki yeterliliklerini ölçmek üzere sınav salonlarında ter dökecek. Başvuruları 11-19 Ağustos tarihleri arasında alınan HMGS/2 ve İYÖS için adayların kritik saat detayını unutmadan salonlarda yerini alması önem arz ediyor. İşte sınava ilişkin detaylar.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS), bugün 27 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştiriliyor.
Hukuk alanında mesleğe giriş sürecinin önemli aşamalarından biri olan sınavlar için adaylar sınav merkezlerinde ter döküyor. 2026-HMGS/2 ve 2026-İYÖS, ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan sınavlar arasında bulunuyor.
HMGS/2 VE İYÖS BUGÜN UYGULANIYOR
ÖSYM'nin 11 Ağustos 2026 tarihli duyurusuna göre HMGS/2 ile İYÖS, 27 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. Sınavlara ilişkin başvurular ise 11-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınmıştı.
Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirmişti.
SINAV ÖNCESİ KILAVUZ UYARISI
ÖSYM, sınavlara başvuracak adayların 2026-HMGS/2 ve 2026-İYÖS Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri gerektiğini bildirmişti. Kılavuzda sınavlara ilişkin başvuru ve uygulama esasları yer alıyor.
Bugün gerçekleştirilen sınavların ardından adaylar, sonuçların açıklanmasına ilişkin ÖSYM'nin duyurularını takip edecek.
HMGS ve İYÖS'ün sonuçları 22 Ekim'de duyurulacak
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SINAVDA KONU DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında alanlara göre soru dağılımı;
a) Anayasa Hukuku %5,
b) Anayasa Yargısı %2,50,
c) İdare Hukuku %5,
ç) İdari Yargılama Usulü %2,50,
d) Medeni Hukuk %12,50,
e) Borçlar Hukuku %10,
f) Ticaret Hukuku %10,
g) Hukuk Yargılama Usulü %10,
ğ) İcra ve İflas Hukuku %5,
h) Ceza Hukuku %7,50,
ı) Ceza Yargılama Usulü %5,
i) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku %5,
j) Vergi Hukuku %2,50,
k) Vergi Usul Hukuku %2,50,
l) Avukatlık Hukuku %2,50,
m) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi %2,50,
n) Türk Hukuk Tarihi %2,50,
o) Milletlerarası Hukuk %2,50,
ö) Milletlerarası Özel Hukuk %2,50,
p) Genel Kamu Hukuku %2,50
şeklindedir ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
İdari Yargı Ön Sınavında alanlara göre soru dağılımı;
a) Anayasa Hukuku %7,50,
b) Anayasa Yargısı %2,50,
c) İdare Hukuku %10,
ç) Türk İdari Teşkilatı %5,
d) İdari Yargılama Usulü %7,50,
e) Medeni Hukuk %7,50,
f) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) %7,50,
g) Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku %2,50,
ğ) Hukuk Yargılama Usulü %5,
h) Ceza Hukuku (Genel Hükümler) %5,
ı) Ceza Yargılama Usulü %2,50,
i) Vergi Hukuku %10,
j) Vergi Usul Hukuku %5,
k) Maliye ve Ekonomi %7,50,
l) İmar ve Çevre Hukuku %2,50,
m) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi %2,50,
n) Milletlerarası Hukuk %2,50,
o) Milletlerarası Özel Hukuk %2,50,
ö) Genel Kamu Hukuku %2,50,
p) Sosyal Güvenlik Hukuku %2,50 şeklindedir ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.