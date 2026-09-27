Bugün gerçekleştirilen sınavlarla birlikte adaylar hukuk mesleklerine giriş ve idari yargı yolunda önemli bir aşamadan geçiyor. (Foto: AA)

Bugün gerçekleştirilen sınavların ardından adaylar, sonuçların açıklanmasına ilişkin ÖSYM'nin duyurularını takip edecek.



HMGS ve İYÖS'ün sonuçları 22 Ekim'de duyurulacak

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SINAVDA KONU DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında alanlara göre soru dağılımı;

a) Anayasa Hukuku %5,

b) Anayasa Yargısı %2,50,

c) İdare Hukuku %5,

ç) İdari Yargılama Usulü %2,50,

d) Medeni Hukuk %12,50,

e) Borçlar Hukuku %10,

f) Ticaret Hukuku %10,

g) Hukuk Yargılama Usulü %10,

ğ) İcra ve İflas Hukuku %5,

h) Ceza Hukuku %7,50,

ı) Ceza Yargılama Usulü %5,

i) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku %5,

j) Vergi Hukuku %2,50,

k) Vergi Usul Hukuku %2,50,

l) Avukatlık Hukuku %2,50,

m) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi %2,50,

n) Türk Hukuk Tarihi %2,50,

o) Milletlerarası Hukuk %2,50,

ö) Milletlerarası Özel Hukuk %2,50,

p) Genel Kamu Hukuku %2,50

şeklindedir ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.



İdari Yargı Ön Sınavında alanlara göre soru dağılımı;

a) Anayasa Hukuku %7,50,

b) Anayasa Yargısı %2,50,

c) İdare Hukuku %10,

ç) Türk İdari Teşkilatı %5,

d) İdari Yargılama Usulü %7,50,

e) Medeni Hukuk %7,50,

f) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) %7,50,

g) Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku %2,50,

ğ) Hukuk Yargılama Usulü %5,

h) Ceza Hukuku (Genel Hükümler) %5,

ı) Ceza Yargılama Usulü %2,50,

i) Vergi Hukuku %10,

j) Vergi Usul Hukuku %5,

k) Maliye ve Ekonomi %7,50,

l) İmar ve Çevre Hukuku %2,50,

m) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi %2,50,

n) Milletlerarası Hukuk %2,50,

o) Milletlerarası Özel Hukuk %2,50,

ö) Genel Kamu Hukuku %2,50,

p) Sosyal Güvenlik Hukuku %2,50 şeklindedir ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.