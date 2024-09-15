YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı 2024? YKS ek yerleştirme sonuç ekranı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlemleri, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Bu süreçte, üniversitelerde kalan boş kontenjanlar ÖSYM tarafından duyuruldu ve adaylar puanlarına ve sıralamalarına göre tercihlerini belirleyerek başvurularını gerçekleştirdi.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin tarih bilgisi verildiğinde haberimize ekleyeceğiz.
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından, yerleştirme sonuçları duyurusunda belirtilecek ayrıca, adayların yerleştirme sonuç belgelerinde de yer alacak tarihler arasında yapılacaktır.