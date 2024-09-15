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YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı 2024? YKS ek yerleştirme sonuç ekranı

2024 YKS ek tercih işlemleri tamamlandı ve binlerce aday ikinci bir şansla üniversiteye yerleşmeyi umuyor. Şimdi gözler ÖSYM tarafından açıklanacak olan YKS ek yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar için tarih belli oldu mu? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 16:28 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 16:28
YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı 2024? YKS ek yerleştirme sonuç ekranı

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlemleri, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Bu süreçte, üniversitelerde kalan boş kontenjanlar ÖSYM tarafından duyuruldu ve adaylar puanlarına ve sıralamalarına göre tercihlerini belirleyerek başvurularını gerçekleştirdi.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin tarih bilgisi verildiğinde haberimize ekleyeceğiz.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından, yerleştirme sonuçları duyurusunda belirtilecek ayrıca, adayların yerleştirme sonuç belgelerinde de yer alacak tarihler arasında yapılacaktır.

Kayıt tarihleri,adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçlarında da belirtilecektir. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.



Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

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