KPSS Ortaöğretim cevap anahtarı 2024! Lise KPSS soru ve cevap kitapçığı yayınlandı mı? Sözel sayısal zor muydu kolay mıydı?

Sınav geniş bir katılımcı kitlesi ile yapıldı ve sınav sonrası adaylar KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarını merakla araştırıyor.
Sınav geniş bir katılımcı kitlesi ile yapıldı ve sınav sonrası adaylar KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarını merakla araştırıyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
ÖSYM tarafından ortaöğretim KPSS sınav uygulaması 15 Eylül günü gerçekleşiyor. Soru kitapçığı ve cevap anahtarı, sınavın 12:25 sıralarında tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresinden yayımlanıyor olacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacak.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacak. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacak. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır.
Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.
KPSS Puanı = 70 + 30 [ 2 (ASP – X ) – S] / [2 ( B – X )] – S=?
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ortaöğretim KPSS sınavı için sonuçlar 4 Ekim tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyurulacak.