KPSS Ortaöğretim cevap anahtarı 2024! Lise KPSS soru ve cevap kitapçığı yayınlandı mı? Sözel sayısal zor muydu kolay mıydı?

Sınav geniş bir katılımcı kitlesi ile yapıldı ve sınav sonrası adaylar KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarını merakla araştırıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacak.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacak. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.