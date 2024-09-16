KYK 2. yedek yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yurt sonuç ekranı

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KYK yurtlarına yerleşmek isteyen binlerce öğrenci, 2. yedek yerleştirme sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyor. İlk yedek sonuçlarının geçtiğimiz hafta açıklanmasının ardından, gözler şimdi KYK 2. yedek sonuçlarına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, yedek yerleştirme süreci devam ediyor ve öğrenciler her hafta güncellenen KYK yedek sıralarını takip edebilecekler.

KYK YURT 2. YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Yedek sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler devam edecek. Yurtlara yerleşmek isteyen öğrencilerin her hafta güncellenen yedek sırasını takip etmesi gerekiyor.



KYK 1. yedek sonuçları 13 Eylül Cuma günü açıklandı. 2. yedek yurt sonuçlarının da 20 Eylül Cuma günü açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.