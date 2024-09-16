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KYK 2. yedek yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yurt sonuç ekranı

2024-2025 eğitim öğretim dönemi başladı ve KYK yurtlarına yerleşmek isteyen öğrenciler, yedek yerleştirme sonuçlarını heyecanla bekliyor. Yedek yerleştirme süreci, yurtlara yerleşemeyen binlerce öğrenci için umut kaynağı oldu. İlk yedek yerleştirme sonuçları 13 Eylül 2024 tarihinde açıklanmıştı. Şimdi gözler, 2. yedek yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Peki, KYK 2. yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilir? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 05:59 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 07:03
KYK 2. yedek yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yurt sonuç ekranı

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KYK yurtlarına yerleşmek isteyen binlerce öğrenci, 2. yedek yerleştirme sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyor. İlk yedek sonuçlarının geçtiğimiz hafta açıklanmasının ardından, gözler şimdi KYK 2. yedek sonuçlarına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, yedek yerleştirme süreci devam ediyor ve öğrenciler her hafta güncellenen KYK yedek sıralarını takip edebilecekler.

KYK YURT 2. YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler devam edecek. Yurtlara yerleşmek isteyen öğrencilerin her hafta güncellenen yedek sırasını takip etmesi gerekiyor.

KYK 1. yedek sonuçları 13 Eylül Cuma günü açıklandı. 2. yedek yurt sonuçlarının da 20 Eylül Cuma günü açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KYK YEDEK YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

GSB yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılıyor. Adaylar TCKN ve şifreleri ile sonuçları sorgulayabilecek. KYK yurt yerleştirme sonucu ekranında kazanılan yurt adı adresi, kayıt tarihleri ve diğer bilgileri bulunacak.

Yedek yerleştirmeler ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Başvuru sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama internet adresinden öğrenilecek.



KYK YEDEK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl KYK yurt ücretleri 345 lira ile 570 lira arasındaydı. Bu yıl ücretlerin ne kadar olacağı ise henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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