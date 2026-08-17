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YKS ek tercih başvuru ekranı 2026: ÖSYM YKS ek tercih başladı mı, ne zaman?

2026 YKS tercih sonuçları açıklandı. Üniversiteye yerleşemeyen adaylar ise gözlerini ek tercih sürecine çevirdi. Peki YKS ek tercih takvimi ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2026 YKS ek tercih tarihlerine ilişkin detaylar.

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YKS ek tercih başvuru ekranı 2026: ÖSYM YKS ek tercih başladı mı, ne zaman?

2026 YKS tercih sonuçları açıklandı. Herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar ÖSYM tarafından duyurulacak olan ek tercih tarihlerini merak ediyor ve yakından takip ediyor.

YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI

YKS tercih sonuçları açıklandı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)YKS tercih sonuçları açıklandı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

2026 YKS Ek Tercihler
Tarihler belli oldu mu?
18 Ağustos 2026 itibarıyla ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçları açıklandı. 2026-YKS ek tercih tarihleri ise henüz duyurulmadı.
Tercih Süreci
2026-YKS tercih tarihleri
Üniversite tercihleri 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındı. Merkezi yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme takvimini bekliyor.
Ek Tercih Nasıl Yapılacak?
AİS üzerinden işlem
Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM'nin yayımlayacağı 2026-YKS ek yerleştirme kılavuzundaki esaslara göre yapılacak. Tercih döneminde adaylar işlemlerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek.
Boş Kontenjanlar
Henüz açıklanmadı
2026-YKS ek yerleştirme kapsamında değerlendirilecek boş kontenjanlar da henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.
Ek Yerleştirme Kılavuzu
Detaylar kılavuzla netleşecek
Boş kontenjanlar, tercih edilebilecek programlar ve ek yerleştirmeye ilişkin kurallar, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzla birlikte kesinleşecek.
Adaylara Uyarı
Özel koşullara dikkat
Adayların ek yerleştirme kılavuzundaki özel koşulları, kontenjanları ve ilgili programların şartlarını dikkatle kontrol etmesi gerekiyor.
2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı: ÖSYM sorgulama ekranı2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı: ÖSYM sorgulama ekranı
2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı: ÖSYM sorgulama ekranı

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Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Eğitim

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