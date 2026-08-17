YKS ek tercih başvuru ekranı 2026: ÖSYM YKS ek tercih başladı mı, ne zaman?
2026 YKS tercih sonuçları açıklandı. Üniversiteye yerleşemeyen adaylar ise gözlerini ek tercih sürecine çevirdi. Peki YKS ek tercih takvimi ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2026 YKS ek tercih tarihlerine ilişkin detaylar.
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2026 YKS tercih sonuçları açıklandı. Herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar ÖSYM tarafından duyurulacak olan ek tercih tarihlerini merak ediyor ve yakından takip ediyor.
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Eğitim