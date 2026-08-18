2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı: ÖSYM sorgulama ekranı

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını 18 Ağustos 2026 saat 05.45'ten itibaren ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin belge basılmayacak ve adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecek.