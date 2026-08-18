2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı: ÖSYM sorgulama ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında üniversitelere yapılacak merkezi yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını 18 Ağustos 2026 saat 05.45'ten itibaren ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin belge basılmayacak ve adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI 24 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR
2026-YKS kapsamında bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan adayların üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.
Elektronik kayıt yaptıracak adayların, yerleştirildikleri üniversite tarafından ilan edilen tarih ve gerekli belgeleri takip ederek işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresini kaçırmamaları ve yerleştirildikleri yükseköğretim kurumunun duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.
2026-YKS yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sonuç ekranından ulaşılabiliyor.