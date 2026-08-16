AÖF sınavında kapıdan dönmeyin: Yanınızda bulunması gereken iki kritik belge!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 2025-2026 yaz okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü yapılacak. Sınav giriş belgeleri erişime açılırken öğrencilerin kesin oturum saatini, sınav merkezini, bina ve salon bilgilerini kişiye özel belgeden kontrol etmesi gerekiyor.

Türkiye'de düzenlenen AÖF sınavlarında genel oturum saatleri 09.30 ve 14.00 olarak uygulanıyor. Ancak her öğrencinin katılacağı oturum farklı olabileceğinden kesin sınav saati, giriş belgesindeki gün ve saat bilgisinden öğrenilmeli.

Anadolu Üniversitesinin 2025-2026 akademik takvimine göre Türkiye programları AÖF Yaz Okulu Sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınavın tamamlanmasıyla yaz okulu dönemi de sona erecek.

SINAV YERİ VE OTURUM BİLGİLERİ BELGEDE

Sınav giriş belgesinde öğrencinin sınava katılacağı il ve ilçe ile bina, salon, sıra numarası, sınav günü ve oturum saati yer alıyor.

Öğrencilerin belgeyi önceden incelemesi ve sınav binasının konumunu öğrenmesi, sınav günü yaşanabilecek gecikmelerin önüne geçebilir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ DÖRT ADIMDA ALINABİLİYOR

1 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemine girin. 2 T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle veya e-Devlet seçeneğiyle oturum açın. 3 "Sınav İşlemleri" bölümünden "Sınav Giriş Belgesi" ekranını açın. 4 Belgenizi görüntüleyerek çıktısını alın. AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

SINAV GÜNÜ İKİ BELGE ZORUNLU

Adayların sınav salonuna kabul edilebilmesi için yanlarında şu iki belgenin bulunması gerekiyor:

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Kimlik belgesi olarak T.C. kimlik kartı, geçerli nüfus cüzdanı, süresi dolmamış pasaport veya T.C. kimlik numarası bulunan sürücü belgesi kullanılabiliyor. Öğrenci kartı ise sınava girişte geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmiyor.

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