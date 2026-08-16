AÖF sınavında kapıdan dönmeyin: Yanınızda bulunması gereken iki kritik belge!
22 Ağustos'ta yapılacak AÖF yaz okulu sınavı için giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenci kartının geçerli kimlik sayılmadığı sınavda kapıdan dönmemek için sınav yeri ve oturum saatinizi e-Devlet üzerinden hemen kontrol edin.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 2025-2026 yaz okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü yapılacak. Sınav giriş belgeleri erişime açılırken öğrencilerin kesin oturum saatini, sınav merkezini, bina ve salon bilgilerini kişiye özel belgeden kontrol etmesi gerekiyor.
AÖF YAZ OKULU SINAVI 22 AĞUSTOS'TA
Anadolu Üniversitesinin 2025-2026 akademik takvimine göre Türkiye programları AÖF Yaz Okulu Sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınavın tamamlanmasıyla yaz okulu dönemi de sona erecek.
Türkiye'de düzenlenen AÖF sınavlarında genel oturum saatleri 09.30 ve 14.00 olarak uygulanıyor. Ancak her öğrencinin katılacağı oturum farklı olabileceğinden kesin sınav saati, giriş belgesindeki gün ve saat bilgisinden öğrenilmeli.
SINAV YERİ VE OTURUM BİLGİLERİ BELGEDE
Sınav giriş belgesinde öğrencinin sınava katılacağı il ve ilçe ile bina, salon, sıra numarası, sınav günü ve oturum saati yer alıyor.
Öğrencilerin belgeyi önceden incelemesi ve sınav binasının konumunu öğrenmesi, sınav günü yaşanabilecek gecikmelerin önüne geçebilir.
SINAV GİRİŞ BELGESİ DÖRT ADIMDA ALINABİLİYOR
SINAV GÜNÜ İKİ BELGE ZORUNLU
Adayların sınav salonuna kabul edilebilmesi için yanlarında şu iki belgenin bulunması gerekiyor:
- Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
- Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
Kimlik belgesi olarak T.C. kimlik kartı, geçerli nüfus cüzdanı, süresi dolmamış pasaport veya T.C. kimlik numarası bulunan sürücü belgesi kullanılabiliyor. Öğrenci kartı ise sınava girişte geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmiyor.
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