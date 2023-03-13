YKS başvurusu nasıl yapılır 2023? YKS BAŞVURU EKRANI! Üniversite sınavı başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankaya yatırılır?

YKS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankalara yatırılır soruları son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ÖSYM tarafından uygulanan sınavların tarihleri açıklanmamıştı. Gelen son dakika bilgisine göre üniversite sınavı başvuruları alınmaya başlandı. Peki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurusu nereden yapılır? İşte detaylar...
YKS BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN 2023?
Bu yıl YKS başvuruları 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında alınacak.
Sınava katılacak olan adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden gerçekleştirebilecekler. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır. Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır." denildi.
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 21.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.
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YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
ÖSYM'nin başvuru ücreti açıklamasına göre adaylar katılacakları her oturum için 115 TL ödeme yapacaklar. Yani sadece 1 oturuma katılacak adaylar 115, 2 oturuma katılacak adaylar 230, 3 oturuma birden katılacak adaylar ise 345 TL ödeme yapacaklar.