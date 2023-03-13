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    • Eğitim
    • 13.03.2023 09:48
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    • 13.03.2023 09:49
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    YKS başvurusu nasıl yapılır 2023? YKS BAŞVURU EKRANI! Üniversite sınavı başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankaya yatırılır?

    YKS başvuruları alınmaya başlandı. ÖSYM'nin son dakika duyurusu sonrası üniversite hayali kuran yüzbinlerce kişi başvurularını yapmak için kolları sıvadı. Peki YKS başvurusu nasıl yapılır 2023? Üniversite sınavı başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankaya yatırılır? İşte YKS başvuru ekranı ve formu! Üniversite sınavı başvurusuna dair tüm bilgiler...

    YKS başvurusu nasıl yapılır 2023?

    YKS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankalara yatırılır soruları son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ÖSYM tarafından uygulanan sınavların tarihleri açıklanmamıştı. Gelen son dakika bilgisine göre üniversite sınavı başvuruları alınmaya başlandı. Peki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurusu nereden yapılır? İşte detaylar...

    YKS BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN 2023?

    Bu yıl YKS başvuruları 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında alınacak.

    Sınava katılacak olan adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden gerçekleştirebilecekler. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır. Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır." denildi.

    YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 21.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

    👉YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    👉YKS BAŞVURU EKRANI

    YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

    ÖSYM'nin başvuru ücreti açıklamasına göre adaylar katılacakları her oturum için 115 TL ödeme yapacaklar. Yani sadece 1 oturuma katılacak adaylar 115, 2 oturuma katılacak adaylar 230, 3 oturuma birden katılacak adaylar ise 345 TL ödeme yapacaklar.

        AFET BÖLGESİ" İLAN EDİLEN 11 İL VE 1 İLÇEDE İKAMET EDEN, DEPREM SONRASI BAŞKA İL VE İLÇELERE GÖÇ EDEN ADAYLARDAN SINAV ÜCRETİ ALINMAYACAK.

        👉ÖSYM YKS 2023 BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEME EKRANI

        Adaylar başvuru ücretlerini ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden veya kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecekler.

        YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

        ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar ise şöyle; kbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
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        Haberler Eğitim YKS başvurusu nasıl yapılır 2023? YKS BAŞVURU EKRANI! Üniversite sınavı başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankaya yatırılır?
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