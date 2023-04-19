BİLSEM sonucu bugün saat kaçta açıklanır? BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı: 1., 2., 3. sınıf müzik, resim, algı testi sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Normal eğitim kurumlarında zihinsel, görsel, müzik gibi alanlarda özel yeteneği bulunan öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. Peki, BİLSEM sonuçları AÇIKLANDI MI? 1., 2., 3. sınıf resim, algı testi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.