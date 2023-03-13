Depremin vurduğu 3 ilde 36 gün aradan sonra 1 milyon 300 bin öğrenci için ders zili çaldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Adana, Gaziantep ve Osmaniye ile bu illere bağlı tüm ilçelerde yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrencinin eğitim-öğretime 13 Mart'ta yeniden başlaması için hazırlıkları tamamladı.