2022 YKS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Üniversite sınavında baraj puanı kalktı mı? 2022 üniversite sınavı ne zaman?

Gündemde binlerce kişi üniversite sınavında baraj puanı kalktı mı sorusunun yanıtını araştırıyor. 2022 YKS başvuruları için az bir zaman kalmışken önlisans ve lisans sınavlarında baraj puanlarının kaldırılıp kaldırılmayacağı gündemde en merak edilen konulardan biri oldu. Konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi ve detayları haberimizde derledik. Peki 2022 YKS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2022 üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte tüm bilgiler…
ÜNİVERSİTE SINAVINDA BARAJ PUANI KALKTI MI?
2022 YKS'den itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldı.
ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18-19 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 11 Şubat'ta başlıyor. Başvurular, 7 Mart'a kadar devam edecek.
2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran saat 10:15
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 19 Haziran saat 10:15
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran 15:45