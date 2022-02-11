2022 YKS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Üniversite sınavında baraj puanı kalktı mı? 2022 üniversite sınavı ne zaman?

Gündemde binlerce kişi üniversite sınavında baraj puanı kalktı mı sorusunun yanıtını araştırıyor. 2022 YKS başvuruları için az bir zaman kalmışken önlisans ve lisans sınavlarında baraj puanlarının kaldırılıp kaldırılmayacağı gündemde en merak edilen konulardan biri oldu. Konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi ve detayları haberimizde derledik. Peki 2022 YKS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2022 üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte tüm bilgiler…