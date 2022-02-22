Üniversite sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ederken ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS başvurularının devam ettiği belirtildi. Bu yıl YKS barajının kaldırılması milyonlarca adaya umut oldu. 2022 yılında TYT, YDT ve AYT sınav süreleri de uzatıldı. Böylelikle adaylar sınavda süre stresi yaşamayacak. Başvurular devam ediyor ancak bir çok aday henüz başvuru işlemlerini tamamlamadı. İnternet arama motorlarında YKS başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru ücreti ne kadar 2022? Adım adım YKS başvuru nasıl yapılır? soruları sıklıkla araştırılıyor. İşte YKS başvuruları hakkında tüm detaylar...
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
2022 YKS başvuruları 11 Şubat- 7 Mart tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını 7 Mart saat 23:59'a kadar yapabilecek.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?
ÖSYM tarafından 2022 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı. Kılavuzla birlikte YKS başvuru ücretleri de belli oldu. Buna göre YKS'de her bir oturum için 115 TL yatırılması gerekecek.
ADIM ADIM YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak.
Sınava başvuracak 0'la başlayan YU numaralı adaylar hariç tüm adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (https://ais.osym.gov.tr) PROFİLİM alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı günden bir gün sonrası veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.
YKS BARAJI KALKTI MI?
2022 YKS sınavından itibaren lisans ve ön lisans tercihte 150 ve 180 olan baraj puanlar kaldırıldı.
Yüseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.