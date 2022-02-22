YKS başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru ücreti ne kadar 2022? Adım adım YKS başvuru nasıl yapılır?

Sınava başvuracak 0'la başlayan YU numaralı adaylar hariç tüm adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (https://ais.osym.gov.tr) PROFİLİM alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı günden bir gün sonrası veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.

YKS BARAJI KALKTI MI?

2022 YKS sınavından itibaren lisans ve ön lisans tercihte 150 ve 180 olan baraj puanlar kaldırıldı.

Yüseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.