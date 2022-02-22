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    • Eğitim
    • 22.02.2022 07:32
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    • 22.02.2022 07:32
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    YKS başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru ücreti ne kadar 2022? Adım adım YKS başvuru nasıl yapılır?

    Üniversiteye girişte en önemli süreç YKS'dir. YKS'den yüksek puan alan adaylar hayallerindeki okulu ve bölümü kazanabilir. 2022 yılında TYT ve AYT baraj puanı uygulaması kaldırıldı ve sınav süresi de uzatıldı. ÖSYM YKS başvurularının 11 Şubat'ta başladığını duyurdu. Başvurularını henüz tamamlamamış adaylar son tarihi öğrenmek istiyor. Peki YKS başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru ücreti ne kadar 2022? Adım adım YKS başvuru nasıl yapılır? İşte yanıtları...

    YKS başvuruları ne zaman bitiyor 2022?

    Üniversite sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ederken ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS başvurularının devam ettiği belirtildi. Bu yıl YKS barajının kaldırılması milyonlarca adaya umut oldu. 2022 yılında TYT, YDT ve AYT sınav süreleri de uzatıldı. Böylelikle adaylar sınavda süre stresi yaşamayacak. Başvurular devam ediyor ancak bir çok aday henüz başvuru işlemlerini tamamlamadı. İnternet arama motorlarında YKS başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru ücreti ne kadar 2022? Adım adım YKS başvuru nasıl yapılır? soruları sıklıkla araştırılıyor. İşte YKS başvuruları hakkında tüm detaylar...

    YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    2022 YKS başvuruları 11 Şubat- 7 Mart tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını 7 Mart saat 23:59'a kadar yapabilecek.

    YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?

    ÖSYM tarafından 2022 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı. Kılavuzla birlikte YKS başvuru ücretleri de belli oldu. Buna göre YKS'de her bir oturum için 115 TL yatırılması gerekecek.

    ADIM ADIM YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak.

    YKS BAŞVURU AİS EKRANI

    YKS BAŞVURU KILAVUZU

    Sınava başvuracak 0'la başlayan YU numaralı adaylar hariç tüm adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (https://ais.osym.gov.tr) PROFİLİM alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı günden bir gün sonrası veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.

    YKS BARAJI KALKTI MI?

    2022 YKS sınavından itibaren lisans ve ön lisans tercihte 150 ve 180 olan baraj puanlar kaldırıldı.

    Yüseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

        Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

        Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

        HANGİ ADAYLARIN TYT VE AYT SINAV PUANI HESAPLANACAK?

        TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.


        TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak.

        SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.

        ÖZEL YETENEK PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN TABAN PUAN İLGİLİ ÜNİVERSİTE TARAFINDAN BELİRLENECEK

        Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanmış olması gerekmekte olup taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verecek ve bunu basın-yayın organlarıyla adaylara duyuracak.

        BAZI PROGRAMLARDAKİ BAŞARI SIRASI KOŞULU DEVAM EDECEK

        Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanmaya devam edecek.

        2021-TYT 200 VE ÜZERİ PUAN UYGULAMASI

        2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecektir. Diğer yandan 2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacak.

        SINAV SÜRESİ UZATILDI

        Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacaktır.
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        Haberler Eğitim YKS başvuruları ne zaman bitiyor, başvuru ücreti ne kadar 2022? Adım adım YKS başvuru nasıl yapılır?
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