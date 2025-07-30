Küresel piyasaların gözü FED’in faiz açıklamasında! Faiz indirimi gelecek mi?

FED Başkanı Powell (Takvim Foto Arşiv) IMF, küresel ekonomik büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 3'e ve gelecek yıl için yüzde 3,1'e yükseltti. ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin 2025 yılı için yüzde 1,8'den 1,9'a çıkarıldığı kaydedilen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin 1,7'den yüzde 2'ye yükseltildiği aktarıldı. Bu arada, "Muhteşem yedili" olarak adlandırılan şirketlerden Meta ve Microsoft'un da bugün açıklanacak bilançoları yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Conference Board tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi, temmuzda 97,2'ye yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ülkede mal ticareti açığı da haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 10,8 azalarak 86 milyar dolara geriledi.

Takvim Foto Arşiv DOLARDAKİ SON 4 GÜNLÜK YÜKSELİŞ SONA ERDİ Bu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,33'e inerken, dolar endeksi de azalan ticaret gerilimi ve Fed'in eylülde faiz indirimi yapacağına ilişkin artan beklentilerle yüzde 0,1 düşüşle 98,7 seviyesine çekilerek son 4 işlem günündeki yükselişini sona erdirdi. Dolar endeksinin zayıflaması ve gerileyen tahvil getirilerinden destek bulan altının ons fiyatı dün yüzde 0,4 artışla 3 bin 327 dolara çıkarken, yeni güne yatay seyirle başladı. Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 71,8 dolarda bulunuyor.

Takvim Foto Arşiv NEW YORK BORSASI NEGATİF SEYRETTİ Bilanço döneminde şirket finansallarında da söz konusu etkiler izlenirken, sağlık sigortası şirketi UnitedHealth'in hisseleri, şirketin kar tahmininin beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 7,5 değer kaybetti. ABD'li havacılık şirketi Boeing'in hisseleri de ikinci çeyrekte daha az zarar bildirmesine karşın yüzde 4,4 düştü. ABD merkezli kurye şirketi UPS'in hisseleri ise şirketin makroekonomik belirsizlikleri gerekçe göstererek yıl geneli için gelir veya kar tahmini sunmaktan kaçınması nedeniyle 10,6 değer kaybetti. Beyaz eşya üreticisi Whirlpool'un hisseleri de şirketin kar tahminlerini düşürmesi sonrası yüzde 13,4 düştü.

Takvim Foto Arşiv New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,30, Nasdaq endeksi yüzde 0,38 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise pozitif bir seyirle başladı. AVRUPA BORSALARINDA TARİFE ANLAŞMASININ POZİTİF YANSIMALARI İZLENİYOR Avrupa borsaları dün pozitif seyrederken, Avrupa Birliği (AB) ile ABD'nin tarifeler konusunda anlaşmasının yanı sıra ABD ile Çin'in de uzlaşı sağlayabileceği sinyalleri bölgede öne çıkıyor. Fed'in faiz kararına ek olarak Avro Bölgesi ve Almanya'da açıklanacak büyüme verileri de yatırımcıların odağında bulunurken, bir yandan da Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler de takip ediliyor. ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile barış anlaşması yapması için Rusya'ya 10 gün süre verdiğini ve bu sürenin sonunda anlaşma olmaması halinde yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.