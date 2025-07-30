Ziraat Bankası karşılıksız 5.000 TL veriyor

Ziraat Bankası ilk kez bireysel kredi kartı sahibi olacak müşterilerine yönelik dikkat çeken bir kampanyayı hayata geçirdi. 16 Temmuz - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında, belirlenen harcama tutarlarına ulaşan müşterilere toplamda 5.000 TL'ye kadar Bankkart Lira hediye edilecek. 💳 İLK KEZ KREDİ KARTI ALACAKLARA ÖZEL 5.000 TL BANKKART LİRA HEDİYE Ziraat Bankası'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, kampanyadan yalnızca ilk kez bireysel Bankkart kredi kartı başvurusu yapan ve kartı onaylanan müşteriler yararlanabilecek. Kampanyaya katılım ise yalnızca Bankkart Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Kampanya süresi boyunca, kredi kartı özelliği aktif hale getirilen Bankkart'larla Ziraat Bankası üye işyerlerinde tek seferde yapılacak alışverişler şu şekilde ödüllendirilecek: 2.500 TL ve üzeri harcamalarda: 250 TL Bankkart Lira 5.000 TL ve üzeri harcamalarda: 500 TL Bankkart Lira Toplamda bir müşteri en fazla 5.000 TL Bankkart Lira kazanabilecek. 📝 KAMPANYA KOŞULLARI NELERDİR? Kampanya 16 Temmuz - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerlidir. Katılım sadece Bankkart Mobil uygulaması üzerinden yapılabilir. Katılmadan yapılan alışverişler kampanyaya dahil edilmez. Daha önce Ziraat Bankası'ndan kredi kartı alıp iptal etmiş olan müşterilerin, kampanyaya katılabilmeleri için önceki kartlarını başvuru tarihinden en az 90 gün önce iptal etmiş olmaları gerekmektedir. Aynı gün, aynı işyerinde yapılan birden fazla alışverişten yalnızca ilk işlem kampanyaya dahil edilir. Kuyum sektöründen yapılan alışverişler ve fatura ödemeleri kampanyaya dahil değildir. Kazanılan Bankkart Liralar, kampanya şartlarının sağlanmasının ardından anında karta yüklenir. Kampanyaya katılan müşterilerin kredi kartlarını en az 365 gün boyunca iptal etmemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kazanılan Bankkart Liralar geri alınır. Eğer Bankkart Kumbarası'nda yeterli bakiye yoksa, bu tutar ekstreye borç olarak yansıtılır. 📲 NASIL BAŞVURU YAPILIR? Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların, alışveriş yapmadan önce Bankkart Mobil uygulaması üzerinden kampanyaya katılması gerekiyor. Son katılım tarihi 30 Eylül 2025 olup bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.