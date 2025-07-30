Ziraat Bankası karşılıksız 5.000 TL veriyor

📝 KAMPANYA KOŞULLARI NELERDİR?

Kampanya 16 Temmuz - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerlidir. Katılım sadece Bankkart Mobil uygulaması üzerinden yapılabilir. Katılmadan yapılan alışverişler kampanyaya dahil edilmez. Daha önce Ziraat Bankası'ndan kredi kartı alıp iptal etmiş olan müşterilerin, kampanyaya katılabilmeleri için önceki kartlarını başvuru tarihinden en az 90 gün önce iptal etmiş olmaları gerekmektedir.